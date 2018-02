Prefeitura conclui implantação de semáforo no Silvio Botelho

Para melhorar o trânsito e minimizar os índices de acidentes, a Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito (SMST), fez a última implantação de ponto semafórico na capital. O trecho que recebeu os equipamentos foi o cruzamento entre as avenidas Izídio Galdino e Felito Barbosa, no bairro Silvio Botelho.

A implantação dos semáforos no local veio atender uma demanda antiga dos moradores, preocupados com os acidentes no cruzamento. Segundo o motorista Ronilson dos Santos, morador há 20 anos do bairro Silvio Botelho, afirma que a imprudência era grande o que deixava toda a comunidade preocupada com a segurança viária.

“Muita gente não tomava o devido cuidado e causava muitos acidentes, inclusive uns bem graves. Esperamos agora que com estes semáforos implantados as coisas sejam melhores e mude o comportamento das pessoas, pois do jeito que estava, era alarmante”, disse o Ronilson.

A partir de estudos de viabilidade, análises de tráfego e das estatísticas de acidentes de trânsito, em 2017 foram implantados 10 novos semáforos na capital. No total, Boa Vista dispõe de 60 pontos semafóricos, além de seis radares fixos de monitoramento de velocidade e seis destinados a registrar avanços de sinais vermelhos.

De acordo com o chefe da Divisão de Operações, Segurança e Fiscalização de Trânsito, Ney Brito, com as mudanças empregadas pela Prefeitura de Boa Vista a fim de coibir as infrações de trânsito, a tendência é que os condutores busquem se adequar mais, passando a respeitar a sinalização. E isso já pode ser visto no dia a dia.

“Com a implantação dos semáforos, dos monitoramentos e os radares, os condutores estão mais atentos, pois agora sabem o que é permitido e o que não é em uma pista. Além das multas, as infrações ainda podem render pontos na carteira. Então já começaram a se policiar. É claro que há muitos que ainda insistem em cometer as infrações, mas num plano geral, a população está respeitando mais a sinalização viária”, disse.

Para 2018, o Departamento de Engenharia de Trânsito (DET) já está analisando outros trechos, com a meta de implantar mais onze pontos semafóricos na cidade, entre revitalizados e instalados onde há rotatórias.

