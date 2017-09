Prefeitura capacita profissionais da atenção básica em método canguru

Com a finalidade de fortalecer e qualificar a assistência à saúde dos recém-nascidos prematuros e de baixo peso, a Prefeitura de Boa Vista está promovendo nesta quarta e quinta-feira, em período integral, a capacitação no Método Canguru na Atenção Básica – Cuidado Compartilhado.

A ideia, de acordo com a referencia técnica em saúde da mulher, a enfermeira Gabrielle de Almeida, é fortalecer os cuidados. “São orientações de como atender da melhor forma possível tanto as mãezinhas como os bebês. Também na questão da amamentação, manipulação e detecção de algum sinal de alteração nas crianças, durante as visitas domiciliares que as equipes de estratégia saúde da família já realizam nas casas”.

O método é uma estratégia do Ministério da Saúde para reduzir o índice de mortalidade infantil na prematuridade.

“O objetivo é diminuir o índice de mortalidade de prematuros, acompanhando esses bebês e auxiliando as mães no cuidado diário com o bebê prematuro”, destaca Gabrielle.

Neste primeiro momento, a capacitação é voltada para agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem, que atuam nas unidades básicas de saúde, por meio do Núcleo Estratégico de Políticas de Saúde em parceria com a SESAU e Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth – HMINSN.

Soraia da Costa Pontes, 52, é técnica de enfermagem da unidade básica de saúde Mariano de Andrade, no bairro Caranã, e destaca a importância da capacitação. “Diariamente estamos lidando com as famílias em nossas visitas domiciliares e hoje estamos recebendo orientações importantes dos vínculos com os bebês por meio desse método canguru. Muito bom”.

Método Canguru na Atenção Básica – Cuidado Compartilhado – consiste no acompanhamento da criança após a alta hospitalar pela unidade de saúde e no domicílio. O Ministério da Saúde propõe a participação da Atenção Básica em conjunto com o hospital nesta etapa, através da atuação das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em visita domiciliar, a fim de se investir esforços para o atendimento dos bebês prematuros e/ou de baixo peso, bem como identificar as potencialidades e limitações após alta em âmbito familiar.

