Prefeitura atua na valorização dos aposentados do município

Nesta terça-feira, 24, se comemora o Dia Nacional dos Aposentados. Sabendo da importância de valorizar esta classe que tanto contribuiu para o desenvolvimento de Boa Vista, é que a prefeitura criou em 2015 o projeto “Por Toda a Minha Vida”. O projeto tem como meta principal melhorar a qualidade de vida dos ex-servidores do município.

A prefeitura tem hoje 273 aposentados que por anos se dedicaram ao serviço público, cujo reconhecimento veio através deste projeto. Desde o lançamento, diversas ações foram promovidas tais como: encontros do “Pressem com Prosa”, que reuniram os aposentados em manhãs de diversão e entretenimento, oportunidade para recordar os velhos tempos e rever colegas de trabalho.

Também foram feitas visitas domiciliares aos aposentados para que o Pressem pudesse conhecer a realidade que vivem e redirecioná-los para as ações sociais do município, o que também contribuiu para a elaboração do diagnóstico situacional que aponta o perfil, as potencialidades e as fragilidades deste público. Além disso, as visitas são feitas para a confecção do livro “Minha História de Amor por Boa Vista”, em que os protagonistas sãos os próprios aposentados.

“Cuidar das pessoas em primeiro lugar, buscar a eficiência na gestão, atuar com transparência e valorizar o servidor municipal, ativo e inativo, são princípios que norteiam a minha gestão. Entendo que o servidor aposentado continua fazendo parte do quadro municipal e, como tal deve ser tratado com respeito, dignidade e consideração”, disse a prefeita de Boa Vista, Teresa Surita.

Para este ano, estão previstas diversas ações, tais como: o lançamento do livro, mais encontros do Pressem com Prosa, criação da Carteira de Identidade Funcional que garantirá ao servidor aposentado prioridade nos atendimentos oferecidos pela rede de serviços do município, como: marcação de consultas, cadastro na Estratégia Saúde da Família e recebimento da cesta de medicamentos de uso contínuo, inclusão em programas e projetos sociais da prefeitura, participação em programas de capacitação e inúmeros benefícios através de convênios com outras instituições.

Todas estas ações são gerenciadas pelo Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município (Pressem) vinculado à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, com a parceria das demais secretarias. Leila Carneiro, superintendente do Pressem, ressaltou a importância deste olhar especial para os aposentados. “O servidor quando se aposenta ficava muito esquecido, e o projeto veio justamente para não deixar isso acontecer”, frisou.

Aposentadoria – uma nova etapa da vida

A aposentadoria constitui um dos momentos mais conflitantes da vida das pessoas. A experiência brasileira mostra que a tão sonhada aposentadoria, vem quase sempre acompanhada de problemas socioeconômicos, como redução salarial, perda dos saberes profissionais, das relações afetivas vinculadas ao trabalho, da mudança na rotina diária, e principalmente do sentimento de desvalorização pessoal e profissional.

Esta nova etapa exige novas escolhas, reorganização e novos hábitos. Por isso, algumas pessoas não conseguem se enquadrar de maneira equilibrada e feliz nesta fase pós-carreira e começam a ter dificuldades no trato social, gerando o isolamento e a depressão.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/2010, a maioria das pessoas se aposentam na faixa etária de 50 a 60 anos, tendo uma expectativa de vida de aproximadamente 30 anos após a aposentadoria, o que requer por parte da gestão pública um investimento que promova a saúde, a integração e a qualidade de vida deste cidadão. São estes os objetivos principais do Projeto Por toda Minha Vida.

Ceiça Chaves