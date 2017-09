Prefeitura apresenta relatório de melhorias na saúde de Boa Vista

Nesta quinta-feira, 28, o secretário municipal de saúde apresentou o relatório sobre os recursos aplicados na rede municipal referente ao primeiro quadrimestre deste ano. Além da parte financeira, foram apresentados os investimentos e melhorias. As contas apresentadas já foram devidamente aprovadas, sem ressalvas pelo Conselho Municipal de Saúde.

O secretário, Cláudio Galvão esclareceu que mesmo em meio as dificuldades enfrentadas nesse período de crise em todo o país, os esforços têm sido constantes para a melhoria dos serviços em Boa Vista.

“Temos nos empenhado muito para que os serviços sejam oferecidos da melhor maneira possível. O desafio é trabalharmos e desenvolvermos nossas ações e melhorias com os recursos disponíveis. A prefeitura tem inaugurado unidades, contratado profissionais enquanto outras capitais brasileiras têm fechado portas”, destaca o secretário.

A prestação de contas apresentou melhorias na saúde, coma a inauguração da nova unidade básica no bairro do Alvorada, que antes funcionava em uma casa alugada. Além dos novos serviços de exames eletrocardiogramas disponíveis hoje em 25 unidades básicas de saúde.

O secretário apresentou ainda o andamento das obras de novas unidades básicas de saúde no bairro Aeroporto, Jóquei Clube, Jardim Caranã e São Bento. Além da obra de revitalização do Hospital da Criança Santo Antônio – HCSA.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Ricardo Mattos, destacou o esforço da gestão para alcançar resultados. “Reconheço aqui o esforço da gestão e da equipe que tem se empenhado em melhorar a nossa saúde diariamente. Sabemos que temos muito a alcançar, mais muito já tem sido feito”.

Os vereadores parabenizaram e reconheceram as melhorias implantadas na saúde. O vereador Albuquerque (PC do B) aprovou o compromisso da gestão. “Se formos comparar o quadro da Saúde de gestões anteriores podemos perceber os avanços e as melhorias feitas pelo município”.

O vereador Renato Queiroz (PSB) também parabenizou a gestão pela atuação do Hospital da Criança Santo Antônio. “O atendimento foi rápido e a equipe médica muito atenciosa. Podem contar conosco aqui nesta casa para melhorias futuras”.

O presidente da casa, Mauricélio Fernandes (PMDB) parabenizou o secretário e destacou que vem acompanhando os avanços da saúde. “Percebemos que antes não tínhamos perspectivas de melhorias nesta área, que é tão delicada e hoje podemos ver sim os avanços e as melhorias, especificamente o Hospital da Criança, que hoje atende não somente o município de Boa Vista, mas todo o estado de Roraima, sem contar com a crise, que afeta qualquer gestão. A equipe da saúde está de parabéns pelos esforços”.

Jamile Carvalho