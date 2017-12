Prefeitura apresenta Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio

A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas (SMAI), finalizou a proposta do Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio (PMDA) e apresentou na manhã da última quarta-feira, 20, para os produtores do Projeto de Assentamento Nova Amazônia I, Truaru. A partir de agora, o plano será o carro-chefe da pasta para transformar Boa Vista na melhor fronteira agrícola do país.

Participaram da reunião em torno de 30 agricultores familiares interessados em integrar o plano. Eles receberam dos técnicos da SMAI o prospecto contendo as informações sobre os pré-requisitos necessários para a inscrição. O objetivo do PMDA é articular alternativas de crédito com as instituições públicas e privadas, financeiras e ligadas ao agronegócio e, além disso, oferecer conhecimento e assistência técnica para os produtores.

O projeto está sendo implantado em Boa Vista, tendo em vista a disponibilidade de terras e as oportunidades, otimizando os custos operacionais, acesso ao crédito agrícola, posicionamento geográfico e, principalmente, agregando valor à produção e aos imóveis aptos à agricultura tecnificada.

O objetivo também é melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano no município de Boa Vista, alavancando a economia com a geração de tributos, migração de entidades de outros estados, além da criação de novas empresas e a vinda de empresários rurais, estimulando a geração de empregos, renda e consequentemente movimentando a economia.

O Presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais em Regime Familiar do PA Nova Amazônia I, Francisco Teixeira de Lima, destacou que a proposta contempla justamente o que a agricultura familiar precisa, a formação e tecnologia corretas. “O agricultor necessita de apoio desde o processo inicial que é o preparo do solo até a colheita. Com o PMDA, poderemos resolver um dos principais entraves para o desenvolvimento, ou seja, a falta dos equipamentos agrícolas. Agora vamos trabalhar em conjunto para mudar essa realidade e produzir muito mais”, frisou

Seu José Domingos Ramos Araújo mora no Projeto de Assentamento há 12 anos e enfatizou que a proposta do PMDA é louvável e contemplará tudo o que o produtor precisa.

“Nós abraçaremos essa causa que é nossa e trabalharemos para progredir, pois com o apoio da prefeitura estaremos no caminho certo”, disse.

O Secretário municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas, Marlon Buss, destacou que o plano está sendo implementado graças a um estudo detalhado que identificou as carências que precisavam de apoio na área rural do município e estratégias de como essas melhorias seriam levadas ao campo para estes agricultores. “O plano está pronto para atender aos produtores com o objetivo de produzir mais e mantê-los presentes no campo. Nós preparamos tudo para que os produtores se adéquem à proposta e possam obter resultados positivos, com o investimento correto e as ações corretas isso será concretizado”, concluiu

Mais informações sobre o PMDA podem ser obtidas diretamente na sede da SMAI, localizada na Avenida Ville Roy 6793, Centro, na Superintendência de Desenvolvimento Econômico.