Prefeitura anuncia obras de drenagem, asfalto e calçadas em 13 bairros

Nesta sexta-feira, 17, a prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, anunciou mais investimentos para melhorar a infraestrutura dos bairros. Durante coletiva, ela assinou a ordem de serviço para dar início imediato a mais um pacote de obras de asfaltamento, drenagem, calçada, meio fio e sarjeta. Serão mais de 100 ruas e avenidas de 13 bairros contempladas com esses serviços que vão garantir mais qualidade de vida aos moradores, além de valorizar os bairros e os imóveis.

No projeto, constam 79 ruas que não têm asfalto que receberão todos os serviços de pavimentação e urbanização. Ao todo, serão 20 km de drenagem, 66 km de calçadas e 27 km de pavimentação. Os 13 bairros contemplados são: Sílvio Botelho, Senador Hélio Campos, Laura Moreira, Nova Cidade, Bela Vista, Raiar do Sol, Profª Araceli Souto Maior, Jardim Tropical, Jóquei Clube, Jardim Olímpico, Cidade Satélite, Operário e Centenário

As obras estão sendo possíveis devido a parceria do senador Romero Jucá, em convênio firmado com o Ministério da Defesa através do Programa Calha Norte. Os trechos urbanos incluídos no projeto são críticos e alvos constantes de reclamações por parte da população e que agora a prefeitura chegará com a solução. Os serviços beneficiarão mais de 10 mil moradores, atendendo 2.700 residências com toda a infraestrutura necessária em um bairro.

Para a prefeita Teresa Surita, são R$ 50 milhões que vão garantir uma transformação em Boa Vista e melhorar a vida de milhares de moradores. “Esta é uma obra que estávamos esperando ansiosamente, porque é um projeto grande que contempla mais de 100 ruas com asfalto, drenagem, calçadas e urbanização. Realmente vai dar uma condição melhor para os moradores a partir do próximo inverno. Estamos cada vez mais focadas nos pontos críticos da zona oeste”, disse.

Desde 2013, a prefeitura vem executando melhorias urbanas. Até o momento, já somam 110 km de asfalto, onde não havia qualquer tipo de pavimentação, 80 km de drenagem e 57 km de recapeamento já executados em quase cinco anos. Grande parte dos recursos investidos na capital vêm de emendas do senador da República, Romero Jucá.

“Este é um pacote de obras muito importante, porque serão cerca de 100 ruas que vão receber melhorias. Este recurso que nós conseguimos através do Calha Norte dará condições da prefeitura executar esse trabalho rapidamente, porque parte do dinheiro já está na conta”, declarou o senador.

Vias contempladas com drenagem, pavimentação e urbanização

Bairro Sílvio Botelho

Rua do Coentro

Cândido Pereira

Das Hortas

Alameda do Coentro

Travessa do Coentro

Laura Pinheiro

Genésio Alcimiro

Senador Hélio Campos

Luiz Tavarez da Silva

Closvaldo Paes

Tertuliano Cardoso

Almir Fofocas

Margarida Caland Paiva

Cleide Melo Cabra (S-36) – somente calçada e meio-fio interno

Secundina M. P. de Moraes (S-35) – somente calçada e meio-fio interno

Laura Moreira

CC – 22

CC – 27

Nova Cidade

NC – O

Curitiba

Manaus

Campinas

NC – N

Fortaleza

Cuiabá

Curitiba

Imperatriz

Goiânia

Adolfo Moratelli

Vitória

Teresina

Boa Vista

Natal

NC-P

Bela Vista

Rio Tocantins

Rio Tapajós

Rio Claro

Av. Brasil (Marginal)

Rio São Francisco

Rio Solimões

Rio Amazonas

Rio Guaíba

Rio Constelação

Rio Nilo

Raiar do Sol

Estrela do Norte

Av. Brasil (Marginal)

Quarta Nascente

Araceli S. Maior

Rua Alalaú

Jardim Tropical

Rua 8

Rua 9

Rua Tropical

Rua Flora

Rua Angelita Neiva

Jóquei Clube

Prof. Valdecir Botosi

CJ – 11

Oswaldo Cavalcante

Abdala Fraxe

Antonieta de Melo

José Airton Almeida

Manganês

Diamante

Esmeralda

Olímpico

JT – 01A

JT – 01

Cidade Satélite

Av. das Galáxias

Av. Gêmeos

Eclipse Solar

Morada do Sol

Cassiopéia

Pôr do Sol

Peixes

Nascer do Sol

Operário

Eugênio Bríglia

Braz Cândido

Osmarino Mendonça

OP – V

OP – VI

Centenário

Rua Bérgamo

Rua Milão

Rua Turim

Vias contempladas com calçadas, sarjetas e meio-fio

Bairro Sílvio Botelho

Rua Silo

Rua .SB-03

Rua Sb-02

Rua Sebastião Peixoto Sb-01

Rua Sião

R. Delman Veras (R. N-8)

R. Carmelo

R. Rosa Oliveira De Araújo (R. N-10)

R. Jerusalém

R. Laura Pinheiro Maia

Rua Lourival Coimbra

R. Caubi Brasil De Magalhães (R. N-23)

R. Izidio Galdino Da Silva (R. N-21)

Professora Mª do Carmo L. Carvalho (N-26)

N-20

Pastor Nicanor Fabrício Dos Santos (N-19)

R. José Gomes Da Silva (R. N-18)

José Arruda De Lima (R. N-16)

R. Benjamin Pereira De Melo (R. N-15)

R. N-14

R. José Alber Sampaio (R. N-13)

R. Manoel Bonfim Da Silva (R. N-12)

R. José Gomes Da Silva (R. N-18)

R. N-22

R. Brigadeiro-Do-Ar Nero Moura (R. N-24)

R. Caubi Brasil De Magalhães (R. N-23)

Ceiça Chaves