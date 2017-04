Prefeitura antecipa salário dos servidores para esta sexta-feira

Em virtude do feriado do Dia do Trabalhador, a Prefeitura de Boa Vista vai antecipar para esta sexta-feira, 28, o salário dos servidores municipais. Conforme o calendário de pagamento, o salário referente ao mês de abril estaria na conta somente dia 4 de maio.

O município hoje dispõe de cerca de 9 mil servidores municipais e neste pagamento será injetado cerca de R$ 30 milhões na economia local. Um dos compromissos assumidos pela prefeita Teresa Surita é manter o pagamento dos funcionários em dia, repassando o salário conforme o calendário de pagamento, sem atrasos e quando necessário com antecipações.