Prefeitura altera sentido de ruas em Boa Vista

A partir desta terça-feira, 10, as avenidas Cecília Brasil e Ajuricaba terão sentido único, com alteração no trecho a partir da avenida Sebastião Diniz até o Terminal Urbano José Campanha Wanderley. A Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) vai fazer a devida implantação da sinalização para melhor orientar os condutores de veículos.

Além disso, a Smtran vai reordenar o trânsito da avenida Izídio Galdino, a partir do cruzamento com a Avenida Carmelo até o Conjunto Cidadão, em que o estacionamento de veículos será permitido apenas em um dos lados da pista de rolamento, no sentido Centro – Bairro. A previsão é de que até a quarta-feira, 11, todas essas modificações sejam concluídas.

Fábio Cavalcante