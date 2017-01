Prefeitura alerta sobre a importância da vacina contra febre amarela

O surto de febre amarela silvestre no estado de Minas Gerais tem colocado todo o país em estado de alerta. Na região norte, a febre é considerada endêmica, ou seja, é comum. Por esse motivo, a vacina está disponível permanentemente nas unidades de saúde do município para garantir a imunização das pessoas que habitam nessas áreas.

A população pode procurar o posto mais próximo de casa para fazer a vacinação todos os dias. É importante apresentar um documento com foto, o cartão do SUS e o cartão de vacina.

Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde, Emerson Capistrano, em Boa Vista, entre os anos de 2007 e 2016 foram notificados 15 casos suspeitos de febre amarela, mais nenhum deles foi confirmado.

“A febre amarela silvestre, que ocorre em áreas rurais, e a urbana são causadas pelo mesmo vírus. A diferença está na forma como são transmitidas. O tipo silvestre é transmitido pelos mosquitos Haemagogus e Sabethes e tem como hospedeiros os macacos. A forma urbana da doença acontece quando uma pessoa doente é picada pelo Aedes aegypti, que infecta outras pessoas e inicia um ciclo de transmissão do vírus” explica.

A imunização é a forma eficaz de prevenir a doença. A primeira dose da vacina deve ser tomada aos 09 meses e um reforço aos 04 anos de idade. Quem toma a segunda dose está imunizado para o resto da vida. Pessoas que nunca tomaram a vacina e estão programando viagens para regiões silvestres, rurais ou de mata dentro das áreas de risco devem se vacinar 10 dias antes.

A febre amarela é mais letal do que a dengue. A coordenadora do Centro Municipal de Imunização, Marcia Figueiredo, reforça sobre a importância da vacinação. “O município tem as vacinas disponíveis para imunizar a população. É importante ficar atento ao calendário vacinal” destaca.

O Esquema vacinal pode ser verificado no site do Ministério da Saúde: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/197-secretaria-svs/13600-calendario-nacional-de-vacinacao