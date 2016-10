Prefeitura alerta para a importância da vacinação contra difteria

A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Superintendência Municipal de Vigilância em Saúde, realiza um trabalho constante de monitoramento das informações sobre saúde em nível mundial, para verificar a ocorrência de doenças e surtos que possam afetar a qualidade de vida da população, e adotar medidas imediatas de prevenção quando necessário. O alerta dessa vez é sobre a difteria, uma doença bacteriana aguda transmitida por meio de contato físico e respiratório.

É importante que a população fique atenta aos sintomas da difteria e procure imediatamente uma unidade de saúde, principalmente, por causa da proximidade com a Venezuela. O país vizinho está registrando vários casos da doença.

“A situação na Venezuela é preocupante e envolve suspeita de óbitos, conforme as notícias nos jornais. A forma mais eficaz de combater essa doença é a prevenção através da vacina, disponível em todas as unidades básicas de saúde com sala de vacinação em Boa Vista”, destaca Emerson Capistrano, superintendente de Vigilância em Saúde do Município.

O superintendente orienta ainda que os venezuelanos, que se encontram em Boa Vista e em cidades vizinhas, devem se dirigir a uma unidade básica de saúde munidos de cartão de vacina, para atualizar as doses. “Quem não tiver o cartão não vai ficar sem vacinar, pois as unidades podem emitir um novo”, explica Emerson.

Vacina contra a difteria é disponibilizada na rede municipal de saúde

A prevenção, por meio da vacina, evita o surgimento da difteria, que se tornou rara nos países com sistemas de vacinação eficientes, como o Brasil. O município de Boa Vista está livre da doença. Os últimos registros são de 2000, com um caso de óbito.

As vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. O esquema básico de vacinação é feito com três doses da vacina tetravalente DTP+Hib (difteria, tétano, coqueluche e meningite). Para adultos e adolescentes, a vacina é a dT dupla adulto, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses e reforço de 10 em 10 anos.

Doença

A difteria é uma doença que provoca inflamação e lesões nas vias respiratórias. Os sintomas são dor e inflamação de garganta, febre, dificuldade de respirar, tosse, cansaço, catarro, manchas vermelhas na pele. Mas, muitos dos portadores não apresentam os sintomas e passam a bactéria adiante sem saber.

A doença pode ser transmitida por gotinhas de saliva na tosse, espirro ou por meio do contato com a pessoa doente. O tratamento é feito com uso de antibióticos, especialmente penicilina e eritromicina, dependendo do caso. É importante procurar imediatamente um médico.

Jéssica Costa