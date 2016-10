Prefeitura adia leilão de veículos para novembro

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito (SMST) informou nesta terça-feira, 25, que o leilão de veículos, marcado para estava quarta-feira, 26, foi adiado para o dia 22 de novembro, devido ao processo de vistoria dos veículos que ainda não pôde ser concluída. O evento ocorrerá no parqueamento da secretaria, localizado na BR-174 / sentido Manaus, próximo ao Anel Viário.

No total, serão mais de 700 veículos leiloados que foram apreendidos por conta de infrações, como documentação atrasada ou quando o condutor foi abordado sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os lances mínimos serão de R$ 100 para motocicletas e R$ 1.000 para carros. Poderão participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas, desde que apresentem RG e CPF das pessoas físicas, cadastro no CNPJ ou procuração do representante legal das pessoas jurídicas.

Fábio Cavalcante