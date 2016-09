Prefeitura abre inscrições para o Programa Bolsa Atleta

Nesta sexta-feira, 16, a Prefeitura de Boa Vista inicia as inscrições para o programa Bolsa Atleta, um incentivo para auxiliar atletas de alto rendimento em modalidades individuais reconhecidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O programa custeia as despesas com alimentação, material esportivo, taxas de inscrição em competições, transporte e outras despesas relativas ao desempenho do atleta.

As inscrições podem ser feitas a partir das 10h dessa sexta-feira, na Superintendência de Esporte e Lazer da Fetec, localizada no Centro de Atendimento ao Cidadão João Firmino Neto, na avenida dos Imigrantes, nº 1612, sala 44, no bairro Buritis (antigo Terminal do Caimbé). O prazo encerra no dia 7 de outubro. O edital e seus anexos estão disponíveis no local da inscrição, porém é necessário que os interessados levem um dispositivo eletrônico de armazenamento ou poderão solicitar o edital pelo e-mail: bolsaatletapmbv@gmail.com.

“A intenção é que com o auxílio, os atletas possam se dedicar com exclusividade aos treinamentos e competições, tanto locais, sul-americanas, panamericanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas”, explicou o coordenador de esportes da Fetec, Reny Adonay.

Podem concorrer as 24 vagas disponíveis, atletas de todas as modalidades olímpicas e paralímpicas individuais, com idade entre 12 a 17 anos na categoria juvenil e de 18 a 24 na categoria adulta. O patrocínio é custeado pela Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) e tem duração de 12 meses de contrato no valor de R$ 800 (categoria adulto) e R$ 500 reais (categoria juvenil).

Também serão contemplados pelo programa, os técnicos dos atletas e paratletas inscritos que receberão, enquanto durar o vínculo, uma bolsa correspondente a 25% da bolsa do atleta, podendo cada técnico acumular até quatro bolsas nesse valor.

A concessão de Bolsa Atleta não gera vínculo, de qualquer natureza, entre os atletas beneficiados e a entidade desportiva a qual faça parte, nem com a Administração Pública Municipal. Atualmente 17 atletas e 5 técnicos são atendidos pelo programa, entre eles a ciclista Tatiele Valadares. Ela pretende continuar no programa, por acreditar na seriedade que a bolsa representa.

“Vou tentar o benefício novamente, pois é um programa que tem ajudado bastantes jovens como eu, que buscam oportunidades no esporte. Treinei em São Paulo graças ao incentivo do Bolsa Atleta, que foi um reforço no custeio das despesas”, afirmou a ciclista.

O processo de seleção para a concessão do programa Bolsa Atleta segue os critérios elencados no Edital, pela Comissão de Avaliação, que será composta por cinco integrantes, do quadro de pessoal da Fetec que irão avaliar os candidatos em duas etapas: Análise Documental e Análise Técnica.

Shirléia Rios