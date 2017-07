Prefeitos participam de reunião sobre o Programa de Recuperação Fiscal

Na manhã desta quarta-feira, 5, a Delegacia da Receita Federal em Boa Vista se reuniu com prefeitos de Municípios para tratar a respeito das orientações do parcelamento do Programa de Recuperação Fiscal dos Estados e Municipios (PREM). O prazo para o parcelamento poderá ser realizado até o dia 31 de julho de 2017 e podem ser feitas em até 200 parcelas.

O objetivo é propiciar aos Municípios a regularização de dívidas anteriores e orientar as prefeituras como proceder para adesão do parcelamento especial, bem como estimular a regularização de passivo tributário das contribuições previdenciárias exigíveis, constituído por declaração do contribuinte ou lançado de ofício, ou parceladas, Solucionar litígios tributários constantes em ações judiciais, Permitir a autorregularização de contribuintes que, embora obrigados, não tenham apresentado as declarações à Receita Federal.

Na reunião também foi retratado sobre as vantagens do parcelamento que poderá ter redução de multa em até 25%. Após este prazo sem a adesão ao parcelamento o Município deverá quitar a dívida no valor integral sem qualquer beneficio quanto a prazo e descontos. Ao todo, 15 municípios estão em débito junto a Receita Federal e as dividas superam a casa dos R$ 300.000.000,00.

O programa relativo ao parcelamento que trata a medida provisória Nº778 de maio de 2017, se refere à débitos relativos as contribuições previdênciarias (contribuições sociais) vencidas até 30 de abril de 2017, que inclui 13º salário, contribuição de incidente sobre o 13º e entre outros.

