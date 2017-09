Prefeitos do Amapá conhecem CCTI e programa Família Que Acolhe

A comitiva de 13 prefeitos, além de servidores e vereadores de municípios do Amapá, deu continuidade na tarde dessa quinta-feira, 14, a visitas a projetos e serviços públicos da Prefeitura de Boa Vista. Na última tarde, a visita se deu ao prédio do Centro de Ciências, Tecnologia e Inovação (CCTI) e Família Que Acolhe (FQA).

Durante dois dias, foram apresentados diversos trabalhos nas áreas sociais, de educação, esporte e saúde. No CCTI, os gestores conheceram o método adotado para modernizar a capital roraimense e como esse serviço está sendo implantado. A ideia é transformar Boa Vista em uma cidade humana, atrativa e planejada, com direitos e deveres conscientes para todos, proporcionando mobilidade e inclusão social.

Para isso, é necessário promover a capacitação aos servidores para sustentar a construção da cidade inteligente e conectada, além de assegurar as práticas de cidade humana através de infraestrutura adequada, com foco no planejamento urbano e acessibilidade universal, valorizando características locais para despertar a vocação de um polo tecnológico, alinhado as buscas por atendimento das soluções para preservação ambiental e a integração social e utilizando práticas de empreendedorismo e inovação.

No FQA, a comitiva foi recebida por Thayssa Cardoso, secretária municipal de Projetos Especiais. Na ocasião, foi explicada a importância do investimento na primeira infância e, principalmente, o estímulo ao vínculo familiar. “O FQA promove um atendimento centralizado e trabalha com a sensibilização. É preciso que as mães e bebês sintam-se apoiados e acolhidos e recebam atendimentos com a qualidade que merecem”, destacou Thayssa. O FQA atende, atualmente, cerca de 4.800 beneficiárias. Mais de 10 mil já passaram pelo programa.

Segundo o prefeito o município de Vitória do Jari, Dielson Souza, no Amapá não existe nada parecido neste sentido, tanto na modernização tecnológica, quanto ao investimento da primeira infância. “Estas visitas estão sendo de uma experiência incrível e única. O que vimos nestes dias foi o compromisso da gestão, apesar de todas as dificuldades. Vimos que é possível realizar grandes feitos com pouco recurso e, certamente, levaremos como exemplo para nossos municípios”, destacou.

Jéssica Costa