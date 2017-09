Prefeitos de municípios amapaenses conhecem gestão de Boa Vista

Uma comitiva de 13 prefeitos, servidores e um vereador de municípios do estado do Amapá está em Boa Vista conhecendo projetos e serviços públicos promovidos e administrados pela prefeitura da capital. Eles tiveram a oportunidade de ver os trabalhos nas áreas sociais, educação, esporte e saúde.

O projeto Crescer Calungá, no bairro São Vicente, foi o primeiro a ser visitado na tarde de quarta-feira, 13. Lá tiveram a oportunidade conhecer as atividades nas oficinas, onde os jovens trabalham com serralheria, produção de móveis e artesanatos, materiais para sinalização de trânsito, produto de panificação e composto orgânico que são utilizados na produção de mudas.

Na área de educação, eles conheceram as estruturas das casas mãe Centenário, unidades Flor do Campo, Recanto do Amor e Lagoa Encantada, instaladas no mesmo terreno, onde foram recebidos pela secretária municipal de saúde, Keila Tomé.

A prefeita do município amapaense de Oiapoque, Maria Orlanda, destacou a visão da prefeita Teresa Surita na área social.

“É um grande projeto de vida. É um conhecimento das questões ligadas às pessoas carentes. Também vou levar daqui o exemplo do trabalho na educação, principalmente das creches onde as crianças ficam em tempo integral, permitindo que as mães possam trabalhar, pois no Oiapoque é um problema muito sério”, destacou.

No bairro Sílvio Botelho, os visitantes conheceram também a escola Pro Infância, Waldinete Carvalho Chaves. A creche atende 360 crianças nas modalidades maternal e pré-escola. A visita teve como destaque a permanência dos alunos em período integral.

Dielson de Souza, prefeito de Vitória do Jari, destacou a experiencia da prefeita Teresa Surita e o trabalho em equipe. “Vou levando daqui muitas coisas boas, na verdade é o espelho daquilo que a gente deve realmente fazer. Questão de equipe, integração, cobranças. Isso é muito importante”, disse.

Depois de conhecer as instalações esportivas da Vila Olímpica Roberto Marinho, todos acompanharam uma aula da Academia Aberta na Praça das Águas, no Complexo Ayrton Senna.

Edson Rodrigues