Prefeita visita obras e anuncia a inauguração de duas praças

Na manhã da última sexta-feira, 6, a prefeita Teresa Surita saiu às ruas de Boa Vista para visitar as obras em andamento na cidade e garantir celeridade na execução dos serviços. Entre os pontos visitados estão as novas praças do bairro Cauamé e do Centenário, que já estão concluídas, e também as obras do bairro Paraviana e Avenida das Guianas (trecho urbano da BR-401). Na ocasião, a prefeita anunciou a inauguração das duas praças, que deve ocorrer na próxima semana.

A previsão é que a praça do bairro Cauamé, localizada na rua Bolívia, seja inaugurada na próxima terça-feira, 10. Já a inauguração da praça do bairro Centenário, localizada na rua Turin, deve ocorrer na quarta-feira, 11. Com essas inaugurações, Boa Vista contará com 54 espaços públicos: 50 praças, o Monumento Xavante, Parque Germano Augusto Sampaio, Orla Taumanan e Bosque dos Papagaios.

“Começamos o mandato com máquinas trabalhando na reestruturação da cidade. A minha alegria maior é entregar duas praças novinhas, mais dois pontos de encontro, lazer, lugar de passear com a família, praticar esportes e interagir com os amigos. Com esforço e planejamento conseguimos os recursos para concluir os serviços remanescentes dessas duas praças”, disse a prefeita.

As novas praças seguem o mesmo padrão moderno das demais revitalizadas. Os espaços contam com estacionamento, quadra poliesportiva, playground para as crianças, lanchonetes com áreas de mesas, um posto de vigilância da Guarda Civil Municipal, área com aparelhos de ginástica, iluminação moderna com lâmpadas de LED, bancos, lixeiras, área de passeio e canteiros por toda a extensão. A Praça do Centenário dispõe ainda de uma quadra de vôlei e banheiros públicos.

A comitiva composta pela prefeita, engenheiros e pelos secretários de Obras, Serviços Públicos e Segurança Urbana e Trânsito também visitou as obras da Avenida das Guianas, perímetro urbano da BR-401. Estão sendo feitas no local obras de duplicação e urbanização no trecho de um quilômetro e meio, que vai da praça Simon Bolívar até a Ponte dos Macuxi. Entre os serviços estão a ampliação das faixas de tráfego, drenagem, construção de calçadas, canteiros, meio-fio, sarjetas e recapeamento.

Para executar a obra, a Prefeitura de Boa Vista contou com a parceria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Em maio de 2015, os dois órgãos assinaram um convênio que transferiu a responsabilidade do trecho urbano da BR-401, ou seja, a avenida das Guianas, para o município. Essas obras estão sendo executadas com recursos próprios do município.

Outro local visitado foi a obra de drenagem da rua Dionísio Brito de Araújo, no bairro Paraviana. No bairro, mais de 10 ruas receberam os serviços de drenagem, recapeamento, asfaltamento e recomposição asfáltica. Esses serviços fazem parte do pacote de obras executadas para eliminar os pontos críticos de alagamento, nesse caso, resolvendo dois pontos de alagamentos na área. Serão implantados cerca de 2,5 km de tubulação para atender a região.

“A Prefeitura vem executando um trabalho contínuo de reestruturação da capital. O ano de 2017 iniciou e as obras continuam. A ideia é entregar essas obras concluídas ainda neste primeiro semestre, antes que as chuvas cheguem”, explicou o secretário municipal de Obras, Raimundo Maia.

Ceiça Chaves