Prefeita Teresa Surita visita importantes obras na capital

Na manhã desta segunda-feira, 13, a prefeita Teresa Surita e equipe de secretários municipais percorreram alguns pontos do município que estão em obras. A primeira visita aconteceu ao canteiro de obras do Mercado Municipal São Francisco, seguido da área de interesse social Caetano Filho e as obras de drenagem no bairro Centenário. A visita contou ainda com a presença do senador Romero Jucá.

De acordo com a prefeita, a obra do Mercado Municipal será um marco devido à tradição do local. “Tínhamos um prédio em situação degradada, mas graças à parceria com o senador Romero Jucá e o recurso conseguido em Brasília, estamos fazendo uma reforma que mudará completamente a realidade não apenas de quem trabalha, mas também daqueles que frequentam o Mercado São Francisco”, destacou.

Segundo Teresa, a ideia é que o mercado se transforme em um ponto turístico, seguindo exemplo de mercados municipais de grandes capitais. “A obra está prevista para ser entregue em março do ano que vem e, para cumprir este prazo, estamos trabalhando em ritmo acelerado, mas com muita qualidade”, destacou.

Dentro dos serviços executados estão: 10 frutarias; 5 boxes destinados a serviços; um para açougue; um boxe para venda de peixes e frutos do mar; um para a venda de polpa de frutas; 8 armazéns para a venda de grãos e outros produtos; administração do mercado; banheiro feminino e masculino; fraldário; depósitos; amplo espaço com circulação com 4,50m de largura; duas praças de alimentação, sendo uma interna para 9 restaurantes e outra externa, para 6 cafés. Todo o mercado terá acessibilidade.

Caetano Filho

Ao visitar a área de interesse social Caetano Filho, a prefeita destacou a importância da obra de revitalização que está em andamento. “Esta é uma obra que, antes de tudo, garante uma melhor qualidade de vida a todos aqueles que moravam nesta área. Todos que foram retirados receberam uma indenização justa e puderam recomeçar a vida em outro lugar, livres de alagamento a cada inverno”, destacou.

Segundo Teresa, o local dará espaço ao melhor ponto turístico da cidade. “É um ponto de convivência com o nosso Rio Branco, um espaço criado para a família, com geração de emprego e renda, mudando a realidade tão triste que encontrávamos no Caetano Filho. Esta é uma obra grandiosa e que não poderíamos realizar sozinhos, por isso contamos com o apoio do senador Romero Jucá e também de todos os moradores que, ao venderem suas casas, também ajudam a transformar este lugar”, ressaltou.

Centenário

Encerrando as visitas desta segunda-feira, a prefeita Teresa Surita esteve no bairro Centenário, em um dos pontos muito cobrados pelos moradores. “Sabemos da urgência, mas este é um ponto crítico de drenagem, que está no planejamento de um recurso proveniente do Calha Norte, previsto para 2018. A drenagem deve resolver definitivamente o problema nesta área e, por enquanto, estamos fazendo um paliativo para que os carros possam circular sem tantos problemas. Aos moradores do bairro Centenário e da Travessa Salomão Lima, peço que tenham paciência, pois a obra será finalizada e entregue neste próximo ano”, finalizou.

Jéssica Costa