Prefeita Teresa Surita recebe representantes da classe empresarial

Na tarde desta quinta-feira, 10, a prefeita Teresa Surita recebeu a visita do Fórum das Federações de Classes Empresariais de Roraima, composto pelos presidentes: Rivaldo Neves, Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER), Ademir dos Santos , Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Roraima (FECOMERCIO), Sílvio Silvestre, Federação de Agricultura do Estado de Roraima (FAERR) e Jadir Corrêa, Federação das Associações Comerciais e Industriais de Roraima (FACIR). O encontro aconteceu no Palácio 9 de Julho.

Na ocasião, foi apresentado o Fórum das Federações Representativas de Classes de Roraima por Rivaldo Neves, além de algumas demandas pertinentes da classe, como a identificação de áreas que possam ser disponibilizadas para a instalação de pequenas indústrias que devem se retirar de bairros residenciais, entre outras.

Segundo a prefeita Teresa Surita, estes encontros são essenciais para se pensar no desenvolvimento da cidade de forma coletiva. “A Prefeitura de Boa Vista é parceira da Classe Empresarial e, com certeza, abraça a causa. Nosso objetivo é levantar estas demandas e estudar meios de trabalharmos juntos para garantir estas melhorias, e garantir que sejam boas para todos”, destacou.

A prefeita apresentou o projeto Parque do Rio Branco, elaborado pelo arquiteto Cláudio Nina. O plano que contempla uma nova orla para Boa Vista e deve se tornar um dos maiores pontos turísticos da capital. A prefeita destacou o avanço das negociações após um mês, desde que anunciou o projeto, e a melhoria da qualidade de vida que os moradores da região terão a partir de agora.

Projeto

O projeto preliminar de revitalização da área Caetano Filho, Parque do Rio Branco, foi elaborado pelo mesmo arquiteto que projetou a Ponta Negra, em Manaus. Dentre os serviços que serão executados estão: a elevação da avenida Sebastião Diniz, a canalização do córrego Caxangá, obra de macrodrenagem, ajuste do nível para prevenção de enchentes, instalação de equipamentos que promovam a atração do público e turística no local, marina flutuante, cortinas d’água, calçadão e espaço para construção de prédios administrativos. A previsão é de que o projeto comece a ser executado em janeiro de 2018, após toda tramitação do processo licitatório.

Jéssica Costa