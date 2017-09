Prefeita Teresa Surita participa de Encontro Estadual de Prefeitos no Sebrae

A prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, participou nesta quinta-feira, 14, do Encontro Estadual de Prefeitos que ocorreu no auditório Jardim de Macunaíma, na unidade do Sebrae do São Francisco. O evento reuniu os gestores públicos dos municípios roraimenses e amapaenses numa programação que envolveu palestras e talk show entre os participantes. A solenidade marcou também o lançamento da décima edição do Prêmio Prefeito Empreendedor do período de 2017 a 2019.

A prefeita Teresa Surita venceu a nona edição do prêmio em 2016 e durante o encontro, pôde compartilhar suas experiências com a criação do projeto vencedor da Região Norte “Eu amo Boa Vista: Cidade Empreendedora”. Segundo ela, o encontro oferece aos participantes uma nova experiência de trabalho, parcerias, planejamento, metas e a busca por resultados.

“Entendo que encontros como este faz com que a gente possa nos conhecer mais e ampliar sonhos, nem sempre tão fáceis de realizar, mas que nos aponta caminhos para o futuro. Sinto dizer que a cobrança hoje encima dos municípios é muito maior que dos governos estaduais e federais. É uma luta diária das prefeituras e do Norte então, carregamos aquilo que o Brasil não conhece, como a preservação da amazônia, discussões de uma realidade que o Brasil não sabe”, ressaltou a prefeita.

No encontro estadual estavam presentes 19 pessoas do Amapá, entre 13 prefeitos dos municípios amapaenses, presidente da Câmara de Vereadores do município de Tartatugalzinho, Manoel Ferreira, além do presidente da Associação Brasileira dos Sebrae Estaduais (Abase/Norte), João Carlos Alvarenga, agentes de desenvolvimento, superintendentes, diretores e conselheiros do Sebrae.

A solenidade contou também com o discurso de Sebastião do Nascimento, conhecido como “Zumbi”, líder da Comunidade Vila Esperança, do município de Cubatão, contando a sua história de vida baseada em lutas e conquistas.

A superintendente do Sebrae-RR, Luciana Surita, ressaltou que a instituição fortalece o empreendedorismo local e tem o desafio de contribuir com o desenvolvimento das comunidades e gerar novas oportunidades de trabalho e renda em parceria com os municípios.

“Na verdade, todos os prefeitos já são empreendedores, é uma força dentro dos municípios e é através deles que conseguimos fazer nossos empresários crescerem e desenvolverem. Por isso essa parceria com o Sebrae deve ser fortalecida cada vez mais”, ressaltou.

“Eu amo Boa Vista: Cidade Empreendedora”

O projeto vencedor em 2016 “Eu amo Boa Vista: Cidade Empreendedora”, apresentou duas vertentes distintas. A primeira, foi relacionado à desburocratização de processos na Secretaria Municipal de Finanças, com o objetivo de facilitar a vida do microempreendedor, modernizando e agilizando o atendimento. E a segunda vertente abordou a revitalização de praças e espaços públicos, com capacitação que estimularam o empreendedorismo.

Foi na Praça Mané Garrincha que se desenvolveu o projeto-piloto durante todo ano de 2015, formalizando e capacitando ambulantes, com apoio do Senai e Sebrae/RR. Esta foi a terceira vez que Teresa se destacou no prêmio do Sebrae com as iniciativas inovadoras de seus mandatos anteriores (2003, 2005 e 2016).

X edição Prêmio Prefeito Empreendedor

Durante o lançamento do Prêmio, foi anunciado aos prefeitos o regulamento que rege a décima edição. As inscrições já começam na próxima segunda-feira, 18, e segue até 31 de janeiro de 2019. Período em que os prefeitos terão para elaborar seus projetos em conformidade com os requisitos estipulados pelo Sebrae.

O Prêmio é considerado um programa estratégico para articulação de políticas públicas em prol da melhoria ambiente empreendedor dos municípios. Objetivo é reconhecer a capacidade administrativa dos gestores que elaboraram os melhores projetos e montaram ações em favor do desenvolvimento de pequenos negócios em seu município.

Para esta edição, foram criadas oito categorias: Políticas Públicas para o Desenvolvimento dos Pequenos Negócios, Cooperação Intermunicipal para o Desenvolvimento Econômico, Compras Governamentais de Pequenos Negócios, Pequenos Negócios no Campo, Inovação e Sustentabilidade, Inclusão Produtiva em Apoio ao Microempreendedor individual, Empreendedorismo nas escolas, Desburocratização e Adequação a Redesimples.

Ceiça Chaves