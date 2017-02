Prefeita Teresa Surita espera fortalecer parcerias com o judiciário

O Tribunal de Justiça de Roraima TJ-RR deu posse nesta sexta-feira, 10, à nova Mesa Diretora que comandará a instituição no biênio 2017 – 2019. Em ato solene no Fórum Advogado Sobral Pinto, foram empossados os desembargadores Elaine Cristina Bianchi como presidente, Mozarildo Monteiro Cavalcanti como vice-presidente e Cristóvão Suter como novo diretor da Escola do Judiciário. A prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, esteve presente durante a transição do poder judiciário do estado.

Teresa Surita, que assumiu recentemente o quinto mandato como prefeita de Boa Vista, parabenizou a nova presidente do TJRR e destacou a importância de as mulheres ocuparem cada vez mais cargos de liderança no poder público. “Que bom é poder presenciar mais uma mulher guerreira assumindo um importante cargo no nosso estado. Desejo muito sucesso à desembargadora Elaine Bianchi, que assume hoje a presidência do Tribunal de Justiça de Roraima. Juntas somos mais fortes, sempre com o objetivo de trabalhar com sensibilidade para as pessoas”, disse.

A desembargadora Elaine Bianchi assumiu a presidência na primeira eleição por voto direto em dezembro de 2016. “Era um anseio muito antigo da magistratura brasileira ter sua mesa diretora eleita por todos os juízes que compõem o poder judiciário. Agora eu tenho essa missão de fazer valer o voto que me foi confiado e honrar os meus colegas”, destacou.

Projetos entre prefeitura e Tribunal de Justiça trazem benefícios à população

O Patrulha Maria da Penha, que é um dos projetos desenvolvidos entre os dois poderes, vem desempenhando com êxito a missão que lhe foi dada. Em pouco mais de um ano, cerca de 500 vítimas de violência doméstica foram acompanhadas em Boa Vista. O projeto Maria vai à Escola também é exemplo de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. O projeto é desenvolvido nas escolas municipais e já formou mais de 960 estudantes.

“Executivo e judiciário tem unido forças para colocar várias ações em prática. Espero que nesta nova gestão mais parcerias que tragam benefícios aos moradores de Boa Vista sejam firmadas entre os órgãos. Trabalhar em sintonia com outros poderes traz benefícios a todos”, completou a prefeita.

O desembargador Almiro Padilha fez discurso emocionado durante entrega do cargo à nova presidente. Na ocasião, agradeceu as autoridades presentes e à Prefeitura de Boa Vista pelas parcerias firmadas durante o período de sua gestão, com destaques para o Patrulha Maria da Penha, o projeto educacional Maria vai à Escola e pelo cumprimento pontual das obrigações judiciais, como a quitação dos precatórios pendentes de antigas gestões.

“A prefeitura foi uma grande parceira nesse período. Tivemos inúmeros trabalhos exitosos que nos renderam bons resultados. A prefeita olha com carinho para seus jurisdicionados e devo parabenizá-la por isso”, agradeceu Almiro Padilha.

Ceiça Chaves