Prefeita recebe presidente de federações comerciais e industriais

Na tarde desta terça-feira, 15, a prefeita Teresa Surita recebeu no Palácio 9 de Julho presidentes das Federações do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de oito estados brasileiros. No encontro foram discutidas parcerias para implementação de ações que beneficiem cada uma das cidades envolvidas, sobretudo Boa Vista.

No encontro estiveram os presidentes Ademir dos Santos (Roraima), José Roberto Tadros (Amazonas), Raniery Coelho (Rondônia), Sebastião Campos (Pará), Itelvino Pisoni (Tocantins) e Eliezir Viterbino (Amapá), que estão na cidade por ocasião do Fórum de Presidentes de Federações de Comercio, que aconteceu nos dias 14 e 15.

Com a prefeita, os presidentes discutiram medidas que possam melhorar a capital, além de elaborar pautas nas áreas de educação, saúde, imigração venezuelana, entre outros temas, que serão discutidos no Fórum da Amazônia Legal, marcado para acontecer no primeiro semestre de 2018, em Boa Vista.

A prefeita Teresa Surita discutiu com os convidados sobre os principais problemas enfrentados em Boa Vista e os desafios para torná-la a melhor capital em qualidade de vida do Brasil. “Nós discutimos propostas interessantes que desenvolvam a nossa cidade, pois acreditamos que possamos avançar bastante em todos os setores, como saúde, educação e segurança urbana. E o apoio dos empresários é fundamental neste processo”.

“Tem uma importância muito grande, visto que todas as nossas instituições mantêm parceria com a prefeitura, no intuito de trazer algumas novidades e experiências do que se fazem nas demais federações, colaborando principalmente com melhorias em nossa cidade. E nós queremos ser parceiros e contribuir para o crescimento de Boa Vista”, afirmou o presidente da Fecomércio-RR, Ademir dos Santos.

Para o presidente da Fecomércio do Amazonas, Roberto Tadros, é importante o diálogo entre a classe empresarial e os governantes, de forma que sejam promovidas ações importantes voltadas ao trabalhador e ao desenvolvimento social. Ele também ressaltou a importância da parceria com a prefeitura de Boa Vista.

“Encontros como esse nos dá uma noção mais clara da preocupação que hoje nossos governantes têm em construir uma nova cidade, que dê dignidade aos cidadãos. E assim, viemos estreitar e dar nosso apoio tanto ao presidente da Fecomércio local, quanto à prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, pois nossas instituições têm seus braços sociais, como Sesc e Senac, integrados ao dia a dia do poder público, em benefício da comunidade”.

Fábio Cavalcante