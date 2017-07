Prefeita percorre bairros da capital para acompanhar os trabalhos executados

A Prefeita Teresa Surita e sua equipe de secretários percorreram alguns bairros da zona Oeste da capital, nesta terça-feira, 11, para acompanhar de perto os resultados dos serviços que a Prefeitura de Boa Vista vem executando relacionados à infraestrutura, organização e limpeza da cidade.

A prefeita destacou que a gestão municipal vem trabalho com muito planejamento para que as ações para Boa Vista possam refletir sempre de forma positiva, principalmente nesse período, por conta do grande volume de chuvas na cidade. “Não enfrentaríamos o inverno como estamos enfrentando se não tivéssemos investido, e muito, na infraestrutura da capital. Ainda temos problemas a serem solucionados. Sou ciente disso e tenho trabalhado incansavelmente para resolvê-los” destacou a prefeita.

Durante a visita, a equipe se deparou com grande quantidade de lixo depositado indevidamente em ruas, avenidas, bueiros. Até mesmo em locais que as equipes de limpeza da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente já passaram.

“Essa atitude nos deixou muito triste, porque mostra a falta de respeito e compromisso que algumas pessoas têm pela cidade. Não adianta a prefeitura fazer se as pessoas não se conscientizarem de que também precisam fazer sua parte. Não conseguiremos resolver os problemas de uma cidade inteira se não contarmos com o apoio e a parceria da população. A cidade é nossa, por isso precisamos que cada morador cuide dela”, frisou o secretário da pasta, Daniel Peixoto.

Diariamente as equipes da Patrulha da Chuva têm percorrido vários pontos da cidade atuando com diversas frentes de trabalho para manter a cidade limpa e organizada no período do inverno, como: coleta de entulhos e galhadas, roço, capina, varrição, catação, limpeza de ruas, praças, entre outros.

