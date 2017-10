Prefeita entrega sala para instalar a sede administrativa da Associação dos Municípios

A Associação dos Municípios de Roraima (AMR) recebeu na manhã desta segunda-feira, 2, uma sala para implantar a sua sede administrativa na Capital. A sala fica localizada no Centro de Atendimento ao Cidadão João Firmino Neto, antigo Terminal do Caimbé, na Avenida dos Bandeirantes. A entrega foi feita pela prefeita de Boa Vista, Teresa Surita.

Na solenidade, a prefeita Teresa destacou que o prefeito James Batista, presidente da AMR, está fazendo ‘uma administração diferente’.

“Essa parceria entre a gente [os prefeitos de Roraima] é porque os municípios têm muitas dificuldades, e, é claro, as pessoas cobram de seus prefeitos, que é o cargo mais difícil que tem.”

Teresa disse também que essa dificuldade é maior para os municípios do interior, que vêm trabalhando com poucos recursos. “A partir do instante em que a gente faz [ajuda] essa associação dessa maneira, com um local onde a gente possa se reunir para poder trocar experiências, fazer capacitações, criar projetos, buscar recursos, eu acho que isso ajuda todos os municípios e fortalece os nossos prefeitos.”

A prefeita disse ainda que a intenção de contribuir para a melhoria de todos os municípios do interior de Roraima foi o que a levou a entregar a sala para a instalação da Associação. “Acho que esse é um trabalho inédito aqui em Roraima, e um trabalho que vai fortalecer todos nós [prefeitos]”, destacou.

Coletividade

O presidente da AMR, prefeito de São Luiz do Anauá James Batista, destacou que a sala será um ponto de referência, onde serão discutidas as políticas públicas relativas a todos os municípios de Roraima. “A gente precisa tomar alguns posicionamentos com relação ao andamento dos trabalhos coletivamente, entre eles, a questão do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), um problema que tem asfixiado os municípios.”

Batista explicou que a falta de repasse por parte do governo do Estado dos recursos do ICMS tem causado sérias dificuldades para os municípios, alguns inclusive alguns estão enfrentando restrições até mesmo para fazer o pagamento da folha de seus servidores. “Isso está inviabilizando as gestões”, disse.

“A partir do instante em que a associação se organiza, a gente vai ter condições de poder trabalhar para melhorar o andamento das ações como grupo, coletivamente. E essa sala vai ser o ponto de encontro, onde vamos ter nossas discussões, nossas apresentações de ideias, e poder exigir que os repasses sejam feitos normalmente, afinal não estamos pedindo favor. É uma obrigação do governo”, enfatizou o presidente da associação.

Além de James Batista, participaram também da solenidade os prefeitos de Alto Alegre, Henrique Machado, que também é o vice-presidente da AMR; de Normandia, Gute Brasil; de Iracema, Jairo Souza; e o prefeito de Bonfim, Joner Chagas.

