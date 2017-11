Prefeita é empossada presidente da Junta Militar em Boa Vista

A prefeita Teresa Surita foi empossada na tarde desta terça-feira, 28, como presidente da Junta de Serviço Militar em Boa Vista. Com a presença do comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, general-de-Brigada Gustavo Henrique Dutra de Menezes, a solenidade aconteceu no gabinete oficial do Palácio 9 de Julho.

Pelo artigo 11, parágrafo 1º da Lei 4.375/1964, as juntas de serviço militar nos municípios devem ser presididas pelo prefeito. A prefeitura de Boa Vista é responsável pelo funcionamento da Junta Militar, disponibilizando 13 servidores, mobília, centrais de ar, material de expediente e aspectos logísticos. Para a prefeita Teresa Surita, a função de presidente da Junta Militar representa uma grande honra, uma vez que seu governo tem uma atenção especial aos jovens, muitos deles, que sonham com a carreira militar.

“Fazer parte, como presidente da Junta, é uma honra muito grande para mim enquanto prefeita. Acredito que esse trabalho em Boa Vista é muito significativo para os jovens. Aqui, o sonho de muitos deles é fazer parte do Exército. Temos, a cada 4mil alistados, 800 vagas. São cerca de 7 pleiteando uma vaga. E o Exército seleciona os melhores e assim temos condições para uma tropa servir ao país com muita honra”.

Em 2017, no período compreendido entre janeiro e outubro, houve 13.755 atendimentos realizados na Junta Militar em Boa Vista, sendo que deste total, 4.755 foram de alistamentos ao Serviço Militar Obrigatório. O comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, general-de-Brigada Gustavo Henrique Dutra de Menezes, acredita que o trabalho promovido pela prefeita deve elevar bastante a qualidade da integração com os jovens que anseiam pelo serviço militar.

“A Brigada tem um relacionamento excepcional com a Prefeitura de Boa Vista, e por isso, essa parceria é fundamental. O comprometimento da prefeita nos deixa bastante tranquilos, pois estamos atentos às ações que ela desenvolve em nossa cidade e que terão grande reflexo na integração de jovens comprometidos com as Forças Armadas”.

Serviço Militar

Todo cidadão brasileiro, ao completar a maioridade, deve fazer o alistamento militar e participar da seleção para prestar o Serviço Militar. O alistamento consiste em um treinamento com duração de 12 meses através das forças armadas brasileiras, ou seja, a Aeronáutica, a Marinha e o Exército.

Quem não participar do alistamento militar, estará em débito com as suas obrigações militares. O cidadão que se encontra nessa situação fica impedido de: obter carteira profissional, obter passaporte, se tornar funcionário público, participar de concurso e fazer matrícula em universidade.

Fábio Cavalcante