Prefeita anuncia projetos de obras estruturantes em Boa Vista

Para promover mais desenvolvimento e melhorar o tráfego no entorno nas avenidas de Boa Vista, a prefeita Teresa Surita anunciou nesta quinta-feira, 14, projetos de obras de infraestrutura que devem contemplar as avenidas Brasil (BR-174 Sul), Venezuela e João Alencar (BR-174 Norte), até a ponte sobre o Rio Cauamé.

As três frentes de trabalho envolvem obras estruturantes que visam melhorar a trafegabilidade, pavimentar as vias e facilitar o acesso de pedestres, ciclistas e condutores de veículos. Para isso, será firmado um convênio envolvendo a Prefeitura de Boa Vista e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Denit), com aval do Ministério dos Transportes.

As obras serão divididas em três lotes. O primeiro envolve melhorias no trecho urbano da Avenida Brasil (BR-174 Sul), compreendido em 6,5 km de extensão, do contorno oeste ao Mercado Atacadão. A obra visa a implantação de marginais pavimentadas, calçadas, drenagem, passarelas para os pedestres e iluminação.

Outra frente da obra envolve a duplicação da Avenida Venezuela e interligação desta com a João Alencar (BR-174 Norte). Serão 4,8 km de extensão compreendidos até a ponte sobre o rio Cauamé. Com isso, o acesso a locais como Pátio Roraima Shopping, Base Aérea e a rodovia poderá acontecer sem que seja necessária a conversão pela avenida Yeyê Coelho. O trecho duplicado vai contar com canteiro central, calçada e ciclovia.

Além disso, o projeto inclui a implantação de um “mergulhão” onde atualmente está o semáforo do Ibama. Com isso, quem seguir pela avenida Venezuela, sentido João Alencar, vai passar por baixo de uma via que vai interligar as avenidas Carlos Pereira de Melo com Brigadeiro Eduardo Gomes. Para a prefeita Teresa Surita, uma obra desta magnitude é mais que necessário, pois vem para atender as demandas da população.

“A concepção que temos do projeto é de que vai mudar de forma definitiva a situação do trânsito e do acesso às rodovias. São obras estruturantes que vão resolver sérios problemas dentro e no entorno da cidade. Então, vamos resolver questões como os cruzamentos do Ibama. A nossa previsão é de que os trabalhos já se iniciem no início do próximo ano. É uma obra que Boa Vista merece e que estou muito feliz em poder realizar”, disse a prefeita.

O trabalho na avenida João Alencar envolve a duplicação da ponte sobre o Rio Cauamé, aumentando assim a capacidade de trafegabilidade na região, que é a porta de entrada da capital, de quem vem da BR-174, Norte, sentido Pacaraima. O secretário nacional do Ministério dos Transportes e ex-deputado Luciano Castro ressaltou que para execução de obras como esta é preciso olhar sempre para o futuro. Além disso, ele elogiou a atuação da prefeita Teresa, cuja credibilidade foi a chave para o aval positivo do Governo Federal.

“A prefeita Teresa é referência no Governo Federal devido à competência com que tem administrado a cidade. O Ministério dos Transportes deu sinal positivo para as obras e a ideia é que, logo que a prefeitura concluir o projeto e encaminhe ao Dnit, nós já temos uma comissão local para analisar o projeto sem que seja preciso encaminhar à Brasília”.

Após a aprovação do projeto pelo Dnit, será firmado o convênio com a Prefeitura para que sejam feitos os processos licitatórios e posterior execução das obras. O Dnit terá a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar todo o processo, desde a licitação até a conclusão das obras estruturantes.

Fábio Cavalcante