Prefeita anuncia construção de Camelódromo e sede da Gtam

A Prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, deu início a mais duas importantes obras na capital. Uma delas é o Centro Comercial Popular (Camelódromo), que vai atender mais de 100 comerciantes no centro de Boa Vista. A outra é a sede do Grupo Tático Municipal (GTAM), da Guarda Civil Municipal. As ordens de serviços foram assinadas na manhã desta segunda-feira, 26, no auditório do Palácio 9 de Julho.

Em discurso, a prefeita disse que as obras são resultado de um grande planejamento, mas que por conta das crises política e financeira, houve atraso no repasse dos recursos.“São obras que me comprometi em entregar. Os projetos estão prontos há mais de um ano, mas infelizmente, tivemos que esperar até este momento em que os recursos foram liberados e agora podemos tornar realidade estas obras tão importantes que vão beneficiar muitas pessoas”, ressaltou.

O Camelódromo será construído no canteiro central da avenida Sílvio Lofego Botelho, a partir do Terminal José Campanha Wanderley. O espaço terá área de 2.501,49 m², contemplando 96 boxes comerciais, 14 lanchonetes, praça de alimentação e passeio público com acessibilidade. A obra está orçada em R$ 4 milhões, recurso originário de um convênio com o Ministério da Defesa e o prazo de entrega será em oito meses.

O novo espaço será destinado aos vendedores cadastrados no ano passado e que aguardam atendimento na área de estacionamento do Caxambu. É o caso de João da Cruz Pereira, que há 14 anos é vendedor ambulante no centro de Boa Vista. Ele conta que passou por muitas dificuldades até então, mas está feliz por ser um dos contemplados com um local mais seguro.

“Já tive mercadoria roubada, já que não tínhamos onde guardar. Agora com esse novo espaço, as coisas serão melhores. Teremos mais segurança, além de um lugar melhor para ganharmos o sustento de nossas famílias. Sou muito grato pela Prefeitura nos ter garantido isso”, afirmou o comerciante.

O projeto do camelódromo foi pensado juntamente com os comerciantes. Segundo a prefeita Teresa Surita, o passo agora também será a de profissionalizar os vendedores, através de parcerias que garantam a capacitação por meio de cursos que visem à geração de emprego e renda.

“Vamos trabalhar em parceria com instituições, como o Sebrae, pra capacitar os vendedores, para que se tornem pequenos empresários. Acredito que dessa forma daremos uma melhor condição de trabalho a estas pessoas, contribuindo para a geração de emprego e renda, com uma estrutura, para que trabalhem de forma legal, em um bom espaço”, disse.

Gtam

Outra obra autorizada pela prefeitura será a Sede do Grupo Tático de Trânsito (Gtam), que será construída onde atualmente o agrupamento está alojado, na antiga usina de asfalto localizada na Avenida Brasil, saída para Manaus (BR-174). O prédio também foi uma reivindicação feita à prefeitura pelos guardas civis.

Com recursos oriundos do Programa Calha Norte (Ministério da Defesa), a obra foi orçada em R$ 2 milhões, além de R$105 mil de recursos próprios da Prefeitura de Boa Vista. O novo prédio terá guarita, área para estacionamento aberto, prédio para alojamentos e depósitos. Além disso, vai contar também com área de canil para atender os animais do agrupamento, com uma sala veterinária.

“Além das condições excelentes que esta sede vai proporcionar ao guarda civil, também vai garantir um espaço adequado ao nosso canil, inclusive com uma sala veterinária. Então, é uma obra que vem valorizar bastante o nosso Gtam”, afirmou o superintendente da Guarda Civil Municipal, inspetor Murilo Santos.

Atualmente, o Gtam conta com 28 integrantes, sendo três mulheres. Para fazer parte, são promovidos cursos de capacitação. A proposta é aumentar esse efetivo para 45 pessoas ainda neste ano. O agrupamento também conta com três viaturas, oito motocicletas e quatro cães no canil.

