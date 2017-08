Preço da cesta básica em Boa Vista tem a maior queda entre as capitais

O consumidor roraimense tem motivos para comemorar. A pesquisa da cesta básica em Boa Vista, realizada pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) mostra que o custo para adquirir os itens, ficou em R$ 372 no mês de julho, apresentando queda de pouco mais de 3% em relação a junho.

Foi a terceira redução seguida no valor da cesta básica em Roraima. Já em comparação com o mesmo período do ano passado, o recuo foi ainda maior, ficando em -15,9%, sendo esta a maior variação negativa dentre as capitais brasileiras.

Na comparação com julho de 2016 a queda no preço da cesta básica foi acentuada pela redução nos preços da banana, com -63,67%,feijão; com -47,8%, e açúcar; com -17,84%. Por outro lado, outros três produtos apresentaram altas significativas no período, sendo eles: manteiga (25,46%), farinha (18,88%) e café (14,88%).

Entre as capitais do país, o preço da cesta básica em Boa Vista está na 16ª posição, caindo duas posições em relação ao mês de junho. Em relação à região Norte é a terceira mais elevada, atrás apenas da de Belém-PA (R$ 389) e Porto Velho-RO (R$ 385).

“O que podemos analisar em relação aos motivos que forçaram o aumento do valor da cesta básica do ano passado em relação a esse ano, podemos citar os problemas das queimadas, a melhoria da safra de feijão e também a demanda no aumento das compras por parte dos venezuelanos que consumiram boa parte do estoque dos supermercados, encarecendo os produtos”, destacou Fábio Martinez, chefe da Divisão de Estudos e Pesquisa (CGEES).

