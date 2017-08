Precatórios: Governo firma contrato com TJRR e BB para pagamento

Esta quinta-feira, 24, reservou uma boa notícia para quem aguarda pela quitação de dívidas do Executivo Estadual. O Governo de Roraima, TJRR (Tribunal de Justiça de Roraima) e o Banco do Brasil firmaram um contrato para pagamento de precatórios, no que diz respeito à transferência de valores de depósitos judiciais.

O uso dos depósitos pelo Estado de Roraima é previsto em lei e o Tribunal de Justiça, guardião dos depósitos judiciais, por sua vez, atua como interveniente.

Um termo de compromisso entre o Governo e o TJRR, assinado este ano, possibilita que o Executivo faça uso dos depósitos judiciais até o exercício de 2020, devendo os respectivos valores serem devolvidos até 2024, de acordo com a tabela de temporalidade constante do referido termo.

A partir da celebração do contrato, a expectativa é de que sejam pagos cerca de R$ 20 milhões. Representando o Governo de Roraima na ocasião, o secretário Estadual da Fazenda, Ronaldo Marcílio, explicou que essa foi mais uma etapa vencida para o pagamento dos precatórios, por determinação da governadora Suely Campos.

“Estamos assinando hoje esse contrato e o Banco do Brasil será o gestor do fundo. Mensalmente o Governo do Estado irá repassar os recursos para os pagamentos. Desde abril, nós estamos depositando religiosamente de cerca de R$ 2,3 milhões mensais e, todo o montante, será agora depositado em fundos do Banco do Brasil, que fará a gestão de rendimentos, para que possamos fazer o pagamento da lista de precatórios contabilizados até março de 2015 e que serão honrados pelo Estado”, disse Marcílio.

“A assinatura deste contrato é uma das fases necessárias para que haja transferência de depósitos judiciais e com isso, podermos dar andamento ao pagamento de precatórios. Sem essa fase não seria possível ser concretizada. A próxima etapa agora é de parte do Banco do Brasil, com a transferência dos valores, para que possamos chamar os credores para efetuar o recebimento”, explicou a presidente do TJRR, desembargadora Elaine Bianchi.

O gerente geral do Banco do Brasil, Mário Alcântara, destacou a parceria da instituição com o TJRR e o governo. “É uma parceria muito forte. O Governo do Estado se disponibilizou a acelerar todos os processos para que pudéssemos hoje, chegar a este momento. Hoje celebramos este contrato que dará encaminhamento ao pagamento dos precatórios e o Banco do Brasil, como parceiro, desenvolveu uma metodologia para que a gente pusesse isso em prática e com isso a sociedade só tem a ganhar”.

De acordo com informações do Núcleo de Precatórios do TJRR, a dívida encontra-se parcelada até 2020. O Governo de Roraima deposita, mensalmente, por meio de retenção diretamente do Fundo de Participação dos Estados, o valor de R$ 2,3 milhões.

“A partir do momento que o Governo regulariza o pagamento de precatórios, ele tem o direito ao selo de ‘bom pagador’, que o TJRR instituiu. Nós já entregamos alguns e tenho certeza que o Executivo vai receber o seu. Essa é uma satisfação social”, ressaltou Elaine.