Pré-inscrições para a Conferência Estadual das Cidades estão abertas

Os interessados em participar da 6ª edição da Conferência Estadual das Cidades já podem acessar o site www.cidadesrr.com.br para realizar a pré inscrição. Organizada pela Seampu (Secretaria Estadual de Articulação Municipal e Política Urbana), a ideia é reunir representantes do setor público e da sociedade civil organizada para construir políticas públicas voltadas ao desenvolvimento das cidades.

“O Governo do Estado quer ouvir a população e saber o que é necessário para promover o desenvolvimento dos municípios. A Conferência é uma oportunidade reunir propostas, levando em consideração as especificidades de cada localidade”, frisou Sandro Baré, secretário adjunto da Seampu e também presidente do Conselho das Cidades, ao acrescentar que somente na primeira noite é esperada a participação de 400 pessoas.

As inscrições também poderão ser feitas no local do evento, que será realizado no Palácio da Cultura Nenê Macaggi, no Centro, nos dias 13, 14 e 15 de setembro. O credenciamento será feito às 17h do dia 13, e a abertura, às 19h, vai contar com apresentações culturais e uma palestra sobre desenvolvimento urbano.

Eixos temáticos

Os debates serão desenvolvidos com base em quatro eixos: Brasil Urbano; Função Social da Cidade e da Propriedade; Plano Diretor e Cidade que Queremos.

Nos dias 14 e 15, as atividades serão desenvolvidas também no Palácio da Cultura, com palestras, mesa de debates e discussão com grupos de trabalhos. Também será aprovado o relatório final e serão eleitos 32 delegados, 32 conselheiros titulares e 32 suplentes que irão representar Roraima na 6ª Conferência Nacional das Cidades.

Entre os segmentos que devem participar das discussões estão, além do Poder Público, representantes de movimentos populares, entidades sindicais, empresários ligados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano, entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e ONGs (Organizações Não Governamentais) com atuação na área de desenvolvimento urbano.