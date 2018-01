PRB cria Núcleo de Lideranças indígenas no Estado de Roraima

No sentido de fortalecer as políticas públicas e fortalecer a participação da comunidade indígena nas discussões voltadas as políticas públicas e bem estar social, o PRB (Partido Republicano Brasileiro) criou o Núcleo de Lideranças Indígenas do Partido em Roraima.

O Núcleo está sob a coordenação do indígena Wapixana, Alfredo Silva. Com Licenciatura em Letras e Mestre Desenvolvimento Sustentável, Alfredo participa de movimentos desde 1965, tornou-se tuxaua aos 18 anos de idade, sendo o mais jovem de sua geração. De 2009 a 2014, Alfredo presidiu a Federação Indígena Brasileira.

“Eu gosto muito de usar minha própria vida como exemplo para que outros membros indígenas possam seguir. Tenho procurado também discutir políticas públicas, formar novas lideranças indígenas, dando a ele esse conhecimento mais sistêmico da realidade, um horizonte não só local, mas regional e nacional, facilitando as discussões das políticas públicas e qualificando o debate dos temas os interessa em qualquer esfera de governo, seja municipal, estadual ou federal. Esse é nosso desafio atual”, afirmou.

Alfredo destaca ainda a importância do Núcleo do PRB em Roraima, salientando a sensibilidade da direção da sigla regional em entender que quase metade do estado de Roraima está situado em terras indígenas. E que consequentemente, isso abre um leque para atuações não só do Partido, quanto dos parlamentares em conhecer a realidade, os problemas, as demandas, e os desafios que as comunidades enfrentam. “Nesse contexto é que a nossa coordenação vai trabalhar e aproximar a realidade dos povos indígenas e os programas do Partido”, ressaltou.

O próximo passo, segundo Alfredo, é criar uma associação estadual dos tuxauas, com assessoria para que as lideranças participem dos debate sobre as demandas indígenas. “É importante organizar essas demandas, dar um horizonte de planejamento de médio e longo prazo. E nós vamos fazer isso por meio do Núcleo”, finalizou.

Para o presidente regional do PRB, deputado estadual Mecias de Jesus, a criação do Núcleo vem reforçar as ações do Partido em envolver toda a sociedade nos debates que resultem em políticas públicas voltadas para todos. “Promover a participação indígena nas discussões políticas é reconhecer, respeitar e valorizar seu modo de vida, considerando que as políticas públicas se desenvolvem em todas as esferas”, declarou.