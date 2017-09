Prazo para renegociação de dívidas junto ao extinto Baner é prorrogado por mais dois anos

Prorrogado por mais dois anos o prazo para renegociação de dívidas de clientes do extinto Baner (Bando do Estado de Roraima). O projeto que deu origem a Lei 1.189, sancionada pelo Executivo no dia 20 de junho, é de autoria do deputado Gabriel Picanço (PRB), que altera a Lei 1038, de abril do ano passado, que previa apenas a prorrogação do prazo por apenas um ano.

Aqueles que estão inadimplentes já podem procurar a Agência de Desenvolvimento do Estado de Roraima (Desenvolve RR) para renegociarem as dívidas e serem beneficiados pela lei, uma vez que ela já está em vigor desde a data de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

O deputado Gabriel Picanço acredita que a prorrogação vai trazer resultados positivos para o Estado, “Tratam-se de dívidas antigas que já estavam dadas como perdidas e agora produtores rurais, microempreendedores, grandes empresas, profissionais liberais e outras pessoas que estão inadimplentes junto ao extinto Baner terão uma nova oportunidade de regularização”, disse.

Ele explicou ainda que o prazo inicial de acordo com a Lei 1038 era de apenas um ano e encerrou em abril. Com isso muitos não conseguiram ter acesso aos benefícios das renegociações. “A prorrogação tem o objetivo de dar mais tempo para que as pessoas possam se programar e renegociar essas dívidas. O primeiro prazo expirou em abril e tanto o Baner quanto os clientes que estão com dívidas no estabelecimento bancário, ficaram com dificuldades em dar continuidade às regularizações, e pensando nisso resolvemos dar entrada neste novo projeto de lei que agora foi sancionado pela governadora. Hoje o banco está autorizado a renegociar e os devedores ganharam mais dois anos para dar início às renegociações por meio dos parcelamentos”, disse Gabriel Picanço, que reforçou ainda que esta lei vai gerar efeitos positivos, pois em um ano de renegociações, foi possível atualizar em média dois milhões de reais em dívidas que já foram pagas.

O parlamentar comentou ainda que com esse prazo de dois anos, a quantidade de arrecadação estadual por meio do pagamento de dívidas antigas junto ao Banco do Estado de Roraima, pode chegar a dez milhões de reais. “São dívidas que estavam perdidas e muitos não tinham como pagar, pois as quantias estavam exorbitantes com os juros e multas. Hoje não, com esta nova proposta, tiram-se os juros e as multas e a dívida volta para a quantia real, e o devedor poderá parcelar em até dez anos a dívida, os dois lados saem ganhando”, considerou o parlamentar.

Tarsira Rodrigues