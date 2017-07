PRAE divulga resultado de seleção de idosos para participar do Projeto Girassol

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão (PRAE) da Universidade Federal de Roraima divulgou o resultado final da seleção de idosos que participarão das atividades do Projeto Girassol.

Ao todo, 37 idosos foram selecionados para participar do projeto, que terá início no dia 24 de julho. Os alunos poderão participar de oficinas de arte, informática, espanhol, redação, dança e música, conforme seu interesse. As aulas acontecem na UFRR, campus Paricarana, no bloco IV e no Complexo das Artes.

A lista com os nomes pode ser conferida no site prae.ufrr.br.

Projeto Girassol

Uma ação desenvolvida pela PRAE/UFRR que promove oficinas de música, artes, dança, informática, espanhol e redação voltadas para pessoas da terceira idade.

Tem o objetivo de contribuir para um envelhecimento saudável, proporcionando aos idosos trabalhar o corpo, a mente e alma, além de proporcionar maior socialização e possibilidade.

Foram abertas 60 vagas e os requisitos para participar do projeto é ter no mínimo 60 anos de idade e disponibilidade de tempo no período da manhã.

Raphael Michels