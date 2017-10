Praça Orlando Lizardo é entregue totalmente revitalizada aos moradores do bairro Caimbé

A Prefeitura de Boa Vista entregou na noite da última segunda-feira, 2, mais uma área de lazer totalmente revitalizada na capital, desta vez na Avenida Mário Homem de Melo. A Praça Orlando Lizardo, mais conhecida como Praça do Caimbé, estava deteriorada pelo tempo e por meio de um convênio com o Ministério do Turismo, foi totalmente modernizada.

A solenidade de entrega foi marcada pela presença de vereadores, deputados estaduais, membros da associação do bairro e moradores locais, além da prefeita Teresa Surita. “Iniciamos o mês de outubro de forma intensa, com diversas entregas que só melhorarão a vida das pessoas, e ainda existem outras para serem inauguradas até o final do ano”, destacou a prefeita.

Teresa destacou ainda a importância dos cuidados e da manutenção do espaço público. “Estas obras são entregues para a comunidade e precisamos muito que todos zelem por elas. Cuidem! Este é o papel de cada um que vem aqui e que traz os seus filhos para brincar, pois quanto mais cuidada, mais será preservada. Queremos que todos vivam em uma cidade que possam se orgulhar dela”, ressaltou Teresa.

A Praça segue os padrões das demais áreas de lazer da capital. A nova estrutura conta com duas quadras, uma poliesportiva e outra de vôlei de areia, arquibancadas, uma lanchonete, playground com gangorra, casa do Tarzan e cavalinho. Todo o piso foi revertido em material paver de alta resistência e lâmpadas em vapor metálico.

Além disso, a Praça conta ainda com um posto de vigilância, nova iluminação, acessibilidade e paisagismo. A Orlando Lizardo está localizada no coração do bairro e deve atrair mais desportistas e famílias para o local. Esta é a 11ª praça entregue totalmente reformada desde 2013, um investimento que visa principalmente a melhoria da qualidade de vida da população.

A presidente do bairro, Maria Pereira da Silva, ou dona Pereirinha, como é conhecida, ressaltou a importância do espaço para o bairro. “Agora temos uma quadra de esportes, temos lanches e um espaço que abriga toda a família. Eu, em nome de todos os moradores do Caimbé, agradeço a prefeitura por não ter nos esquecido e por valorizar o nosso bairro”, destacou.

Jéssica Costa