Praça Matheus Yukio Sato: Boa Vista ganha mais um espaço público para lazer e prática de esporte

A prefeita Teresa Surita inaugurou mais um espaço público em Boa Vista. Nesta quarta-feira, 11, foi a vez dos moradores do bairro Centenário serem contemplados com a Praça Matheus Yukio Sato, que possui o mesmo padrão moderno dos demais espaços públicos já revitalizados pela prefeitura. A solenidade contou com a presença de moradores, familiares de Matheus Sato, vereadores e da banda juvenil do Instituto Boa Vista de Música.

A praça conta com quadra poliesportiva, quadra de vôlei, playground, duas lanchonetes com áreas para mesas e cadeiras, banheiros, área com aparelhos de ginástica, área de passeio, lixeiras, bancos e banheiros com acessibilidade e ainda um posto de vigilância da Guarda Civil Municipal para garantir a segurança dos visitantes, assim como já acontece com as demais praças entregues.

A iluminação do local é feita com lâmpadas de vapor metálico, potentes e econômicas reforçando o compromisso com o planeta. “A praça está linda e iluminada. Gostei de poder ganhar um espaço assim próximo de casa. Agora posso passear com meus filhos sem precisar ir a uma praça no Centro”, frisou o servidor público estadual, Márcio Gibim.

A prefeita Teresa Surita ressaltou que a entrega de mais um espaço para a população vai ao encontro do sonho de transformar Boa Vista na melhor cidade em qualidade de vida do Brasil. “Apesar da crise financeira que o país está passando, essa já é a segunda praça que inauguramos neste ano. Tudo isso só está sendo possível devido ao planejamento que fizemos e estamos seguindo com muita responsabilidade e compromisso. Quero que a população aproveite esse espaço praticando esporte, passeando com a família e também zelando”, disse.

A cerimônia também foi marcada por emoções. Amigos e familiares de Matheus Sato prestaram homenagem ao atleta que emocionou o público. A irmã do homenageado, Nathália Sato, agradeceu a prefeita pela iniciativa de dar o nome do irmão à praça. “Foi uma grata surpresa saber que essa praça receberia o nome do meu irmão. Ficamos muito emocionados, porque ele se entregou de corpo e alma ao esporte. Ele partiu fazendo o que mais amava: jogando handebol. E a partir de hoje seu nome vai se eternizar nessa praça”, frisou.

Homenagem a Matheus Sato

Matheus Yukio Sato nasceu em dia 28 de fevereiro de 1998, em Junqueirópolis (SP). Filho de Oscar Nobushiro Sato e Fátima Martins Garcia Sato. Iniciou sua trajetória no esporte através do Karate, competindo no estado e se tornando campeão estadual e de vários outros campeonatos locais. Ao chegar a Boa Vista (RR), em janeiro de 2006, continuou praticando o karate até o ano de 2009, quando também ingressou no futebol de campo, vôlei e handebol conquistando diversas vitórias.

Em outubro de 2015, durante o Campeonato Brasileiro Escolar de Handebol sediado em Goiania (GO), Mateus caiu no chão ao se chocar com um adversário, o que acabou lhe causando uma trombose venosa profunda (doença causada pela coagulação do sangue). Após dois dias internado, o jovem faleceu aos 17 anos. Ao todo, conquistou 69 medalhas referentes aos Jogos Escolares de Roraima, Jogos Internos do Sesc, as várias copas de handebol, Taça Vila olímpica, Copa Internacional Amazônica de Karate, Circuito Estadual Fundesporte de Karate, Federação de Futebol Amador do Estado de Roraima, entre outros.

