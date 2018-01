Praça em Rorainópolis será inaugurada nos próximos dias

Ponto de encontro da comunidade e recreação dos jovens, a praça do bairro Parque das Orquídeas, em Rorainópolis, é mais uma obra concluída com recursos de emenda parlamentar de autoria do deputado federal Edio Lopes (PR/RR), no valor de R$ 731 mil junto ao Ministério do Turismo.

Edio Lopes ressalta o empenho do vereador Adriano, dos ex-prefeitos Geraldo da Farmácia e Professor James, e todas as lideranças locais de Rorainópolis, que se esforçam diariamente para que as ações do deputado aconteçam no município.

“Os trabalhos do prefeito Leandro Pereira e da vice-prefeita Joilma Teodora, não podem ser esquecidos. Os resultados são a prova do belo trabalho que eles vêm realizando no município”, completou.

A praça conta com locais para prática de esporte, além de quiosques e área de lazer para a população do município. Em breve, a obra será inaugurada pela prefeitura com a presença do deputado Edio.

Na última semana, a prefeitura de Rorainópolis assinou convênios com o Ministério do Esporte, de mais de R$ 2 milhões em investimentos, para dois campos de futebol (Vila do Equador e Vila Martins Pereira) e uma quadra poliesportiva coberta para a comunidade ribeirinha de Santa Maria do Boiaçu. Esta ação é mais um fruto das articulações e do trabalho do deputado Edio.