Praça do Coreto: Prefeitura inaugura novo circuito de iluminação

A Prefeitura de Boa Vista entregou na última quarta-feira, 11, um novo circuito de iluminação em um dos principais cartões postais da capital: a Praça do Coreto. Toda a reestruturação foi pensada em oferecer mais comodidade a população que passa por ali diariamente. Estiveram presentes na inauguração secretários, vereadores e o vice-prefeito, Arthur Henrique Machado.

Nesta etapa, a prefeitura inaugurou um novo circuito de iluminação, que agora passa a contar com iluminação moderna, potente e com maior durabilidade. A nova iluminação conta com lâmpadas de LED, que são mais econômicas e que além de garantir um espaço mais iluminado, também vai diminuir o consumo de energia.

Segundo Arthur Henrique, a gestão da prefeita Teresa Surita é marcada pela modernização. “Este é mais um espaço público que a prefeitura investe e traz a melhorias. Novas luminárias para a área, todas em LED, que trazem maior economia e eficiência energética. A prefeitura vem trabalhando na revitalização da cidade como um todo, em todas as regiões. O trabalho não para e muitas novidades vem aí”, destacou o vice-prefeito.

Foram implantadas 33 Luminárias decorativas de LED, modelo ISLA, com potência de 36W; 33 postes de ferro galvanizado de 6 metros cada; 2 postes de ferro, de 12 metros com 4 luminárias de LED em cada, de 150w; e mais 9 postes de ferro com 2 luminárias de LED 250w em cada.

O novo circuito totaliza 59 luminárias instaladas, garantindo um espaço mais bonito, iluminado e mais seguro. O trabalho de revitalização e modernização da iluminação ficou a cargo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente. A prefeitura iniciou à revitalização em junho de 2015, com equipamentos modernos e lâmpadas mais potentes, com maior durabilidade e menor consumo de energia.

Antes sete pontos na cidade já haviam recebido revitalização na iluminação: Complexo Ayrton Senna, Praça dos Bambus, Praça da Bandeira, Praça Mané Garrincha, Orla Taumanan, Centro Cívico, trecho da Av. João Alencar no bairro Aeroporto;

Jéssica Costa