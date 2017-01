Praça Adail Maduro: moradores do bairro Cauamé ganham o primeiro espaço de lazer

O antigo terreno baldio localizado na rua Bolívia, bairro Cauamé, deu lugar a uma área de lazer moderna e segura. Essa é a nova realidade dos moradores que receberam nessa terça-feira, 10, da Prefeitura de Boa Vista, a primeira praça do bairro: Adail Duarte Maduro. Ela possui o mesmo padrão das demais revitalizadas, com direito a wi-fi gratuito. Cerca de mil pessoas prestigiaram a cerimônia de inauguração, entre elas a família do homenageado Adail Maduro.

No local agora há estacionamento, quadra poliesportiva, playground para a criançada, duas lanchonetes com áreas de mesas, posto de vigilância da Guarda Civil Municipal, área com aparelhos de ginástica, bancos, lixeiras, iluminação moderna, paisagismo e área de passeio. A prefeitura concluiu a praça em menos de um ano utilizando recursos próprios do município.

A prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, disse que o trabalho de revitalizar as praças continua. Em bairros que ainda não possui uma área de lazer, temos projetos para trazer e mudar a convivência das pessoas. “Um espaço como esse realmente faz toda diferença para as crianças e famílias. Aproveito para fazer um apelo à população que não estrague aquilo que elas estão recebendo, porque isso não pertence a prefeitura e sim a cada um que frequenta, que mora no bairro e que traz seu filho para passear”, disse.

A criançada do bairro aproveitou o novo espaço. A garotada que gosta de esporte tomou conta da quadra poliesportiva e as crianças estrearam o playground com os brinquedos gigantes, novidade trazida pela prefeitura a Boa Vista. Os moradores das proximidades, Denis de Souza e Maria Gilmar, fazem parte do grupo de whatsapp denominados de Guardiões da Praça do Cauamé, composto por cerca de 70 integrantes. Segundo eles o intuito é proteger, cuidar e fiscalizar o novo espaço público.

“Nós estávamos precisando de uma praça como essa, foi muito pedido nas reuniões que participávamos e hoje está sendo realizado um sonho de cada morador daqui. Ficamos muito felizes que até fizemos um grupo para cuidar da nossa praça com muito amor e carinho, se alguém quebrar vamos denunciar”, disse Maria Gilmar.

O secretário adjunto de Obras, Guga Carvalho, frisou a necessidade daquele bairro de possuir uma área de lazer para as famílias. “O Cauamé é um bairro antigo e tradicional de Boa Vista e não possuía nenhum equipamento público. A prefeitura então pegou essa área institucional, projetou nos padrões que o município trabalha hoje, com piso moderno, resistente, playground com brinquedos ainda não utilizados, uma série que chamamos de equipamentos gigantes. Tudo isso para satisfazer o anseio dos moradores”, disse.

A família do homenageado Adail Maduro esteve presente na cerimônia, inclusive a matriarca Maria Isontina. A emoção foi ainda maior porque a Praça foi entregue de presente à família no dia em que Adail e Isontina completariam 67 anos de casados. “A Prefeitura nos honra com esse logradouro público, utilizando o nome do nosso pai, um homem simples, de caráter, que veio para cá muito novo, aqui cresceu e agora será lembrado e reverenciado por esse povo que o acolheu com muito carinho”, disse o filho Joel Maduro.

Histórico do homenageado Adail Duarte Maduro

Nascido em 24 de fevereiro de 1924 no interior do Amazonas, Adail Duarte Maduro é filho de José Duarte Maduro e de Idália Soares Maduro. Recém-casado com Maria Isontina Batalha, mudou-se para Boa Vista em 1940 para trabalhar no então Território Federal.

Aqui constituiu família e teve oito filhos. Por sua habilidade em radiofonia, ajudou a montar a Rádio Difusora de Roraima, onde por muitos anos foi o técnico responsável. Nas imediações da Praça da Bandeira, onde sua família reside até hoje, chegou a montar uma rádio comunitária com alto-falantes: “A Voz da Cidade”.

Foi um dos pioneiros em comunicação alternativa, montou uma empresa de publicidade e propaganda com som em carros volantes e música ambiente via telefone. Foi professor de biologia no então Colégio Roraimense. Adail também relatou sua história no livro “O Que Vi e O Que Ouvi”. Seu Maduro” como era conhecido, faleceu em 22 de outubro de 2000 deixando seu legado.

Ceiça Chaves