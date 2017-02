Postos de saúde com horário estendido registram mais de 200 mil atendimentos

As melhorias dos serviços de saúde em Boa Vista vão desde investimentos em novos equipamentos, profissionais capacitados, cursos, medicamentos em estoque, até a ampliação dos horários de atendimento dos postos saúde. Hoje, quatro unidades básicas permanecem abertas das 7h até a meia noite, recebendo pacientes durante 17h por dia, sem intervalo para almoço. Para se ter uma ideia, no período de junho a dezembro de 2016, esses postos com horário estendido registraram 212 mil procedimentos para 44.658 mil pessoas.

“As pessoas que antes não conseguiam se dirigir a uma unidade de saúde durante o dia por conta do trabalho, hoje já conseguem ser atendidas normalmente em uma de nossas unidades que funcionam até meia-noite. Este foi um dos avanços da nossa gestão que têm beneficiado muitas pessoas. A saúde é uma questão a ser enfrentada pelos gestores com muita responsabilidade, planejamento e compromisso. Só assim estamos conseguindo avanços. Só quem ganha é a população”, destacou a prefeita Teresa Surita.

Os serviços disponibilizados nas unidades durante o período noturno, a partir das 18h até meia-noite, são ambulatoriais, os mesmos disponibilizados durante o dia, entre eles: atendimento médico, de enfermagem, puericultura, farmácia, curativo, nebulização, aplicação de injetáveis, testes rápidos de gravidez, sífilis, HIV e hepatites B e C, glicemia.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Cláudio Galvão, a procura pelo horário noturno tem sido grande. Porém, na Unidade de Saúde Olenka Macellaro, os atendimentos entre meia-noite e seis da manhã representavam apenas 7% da procura.”No início de dezembro, inauguramos mais uma unidade com horário estendido até a meia noite, Aygara Motta, no Cidade Satélite, e o Olenka que antes funcionava 24h, hoje funciona até meia noite”,explicou.

Postos até meia noite:

Délio Tupinambá – bairro Nova Cidade

Mariano de Andrade – Caranã

Olenka Macellaro – Caimbé

Aygara Motta – Cidade Satélite