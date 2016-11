Posto de Saúde: Prefeitura avalia atendimentos em horários estendidos

Priorizar a saúde e facilitar o acesso aos serviços oferecidos em horários diferenciados foi uma das propostas concretizadas de governo da prefeita Teresa Surita. Dentre as melhorias, destaca-se a oferta de atendimento médico em horário estendido em três unidades básicas de saúde, em bairros estratégicos, oferecendo mais conforto à população.

De acordo com a superintendente de atenção básica, Érika Madelaine Carvalho, os horários estendidos garantem mais saúde às pessoas. “Temos percebido que os usuários buscam os serviços, na maioria das vezes, entre 18h e meia noite, e elas têm saído satisfeitas. Já na unidade Olenka, onde o serviço é 24h, a demanda no período de meia-noite às 6h é muito baixa, por isso, estamos avaliando a viabilidade dessa oferta, podendo ampliar os atendimentos a outra unidade até meia noite”, explicou.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde analisa os números dos atendimentos. As unidades com horário estendido vêm funcionando de forma experimental, para que assim a gestão estude a possibilidade de estender o serviço para outros bairros.

“A ampliação dos horários foi uma inovação no município e estamos avaliando agora os números de atendimentos em cada horário específico, para considerar ampliar ou não em outras unidades. Isso vai depender da demanda identificada e em qual horário os serviços são mais procurados”, destaca Rodrigo Jucá, secretário municipal de saúde.

No período de 10 a 31 de outubro, a unidade Délio Tupinambá, no Nova Cidade, ofereceu 7.895 atendimentos de saúde para 3.319 pessoas; a Mariano de Andrade, no bairro Caranã, foram 10.381 serviços para 2.183 pessoas e na Olenka Macellaro, no Caimbé, foram 9.791 atendimentos para 1.808 pessoas. As três unidades fizeram, durante todo o mês de outubro, 28.067 atendimentos para 7.310 pessoas.

Funcionamento: Os serviços nas unidades Délio Tupinambá e Mariano Andrade, funcionam das 7h até meia noite, sem intervalo para almoço; já a unidade Olenka Macellaro funciona 24h, de segunda a sexta-feira. As demais unidades de saúde de Boa Vista funcionam das 7h às 18h, também sem fechar no período do almoço.

Jéssica Costa