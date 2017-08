Posse de defensoras e de servidores efetivos representa consolidação da Defensoria Pública

A posse de três defensoras públicas e de servidores efetivos representa a consolidação da Defensoria Pública do Estado (DPE), segundo as falas das autoridades presentes na Sessão Solene do Egrégio Conselho Superior, na tarde dessa terça-feira, 22. O quadro de 45 membros é completo pela primeira vez, número previsto desde a criação da Instituição, em 2000. A cerimônia ocorreu na sede da DPE, e reuniu representantes de entidades, familiares e convidados.

As defensoras empossadas são: Andreia Renata Viana Vilaça, Geana Aline de Souza e Tatyane Alves. Ainda na ocasião foi dada a posse de 15 servidores efetivos, aprovados em 2015.

Em seu pronunciamento, a defensora pública-geral, Terezinha Muniz, lembrou da luta da Defensoria ao longo desses 17 anos e o compromisso de cada um e uma pela profissão. Ela espera das novas defensoras o mesmo compromisso e desprendimento dos que as antecederam. “É com a mesma paixão e garra pela causa dos nossos assistidos que esperamos contar com cada uma. A labuta do defensor público é árdua, pois árdua é a missão Institucional”, ressaltou.

Terezinha mencionou que o ingresso das três novas defensoras públicas ameniza um pouco o trabalho, entretanto é preciso ampliar o quadro de membros diante do índice populacional do estado que cresce a cada dia. “Falávamos em 45 membros em 2002, com base na população da época. No entanto, o número de habitantes quase dobrou atualmente, e por isso ainda continuamos com defasagem de defensores”, relatou.

Com a posse, as novas defensoras de Roraima discursaram e externaram gratidão pelo ingresso. Em sua fala, a defensora Andreia Renata Viana Vilaça afirmou que ser defensor é um dom.

“Estamos formalmente nos tornando defensoras públicas, digo isso por que defensor público se nasce, não se é, agora nós somos materialmente e formalmente defensoras. O defensor público ele nasce com o sentimento de indignação diante da miséria alheia, com a preocupação e sensibilidade com o problema dos outros. Ele tem uma postura de mundo que não é maniqueísta. Ele sabe que toda história tem dois lados e que não existe no mundo ser humano que não mereça defesa ou que seja irrecuperável”, discursou.

Servidores efetivos

Com a posse dos servidores efetivos para os mais diversos cargos do quadro de pessoal da Defensoria Pública, cumpre-se o prometido pela defensora-geral Terezinha, no início de sua gestão.

“Assumi o compromisso que, durante meu mandato, nomearia todos os demais concursados. Transcorridos pouco mais de seis meses, desde então, esse compromisso foi cumprido com a nomeação, no dia 24 de junho, dos últimos 21 concursados aprovados dentro das 32 vagas disponibilizadas no edital”, afirmou.

Para o servidor efetivo, Cleilson Conceição Feitosa, aprovado para o cargo de auxiliar administrativo, a posse em seu primeiro concurso público é motivo de muita alegria. “As expectativas para essa primeira vez em um serviço público são grandes, ainda não conheço bem o funcionamento da Instituição, mas me esforçarei para dar o meu melhor e com muito profissionalismo. Quero ganhar o máximo de experiência que eu puder”, comemorou o servidor.

Terezinha Muniz ainda frisou que as posses beneficiam diretamente os assistidos da Instituição. “Tenho certeza que com a entrada em exercício de cada um de vocês, os assistidos da Instituição experimentarão melhorias e avanços na prestação dos serviços que lhes é despendido pela Instituição diariamente”, finalizou.

Na ocasião esteve presente o secretário chefe da Casa Civil, Oleno Matos, representando a governadora do estado Suely Campos; a deputada estadual Lenir Rodrigues, representando o presidente da Assembleia Legislativa Jalser Renier, bem como representantes do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da União, Tribunal de Justiça e demais órgãos do estado.

Celton Ramos