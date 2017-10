População de São João da Baliza recebe atendimento jurídico neste sábado

O acesso à justiça é um direito de todos. Por essa razão, a Defensoria Pública do Estado (DPE) atua também com atendimentos itinerantes a fim de atender população de municípios mais afastados da capital ou localidades que não possuem Comarcas próximas.

Neste sábado, 28, a equipe do programa ‘Defensoria itinerante’ vai percorrer 327 km para prestar atendimento aos moradores do município de São João da Baliza com assistência jurídica gratuita, como parte dos serviços ofertados pela Caravana do Povo, programa organizado pelo Governo do Estado toda a semana. A ação acontece a partir das 8h30, na Escola Estadual Francisco Ricardo de Macedo.

A defensora pública Geana Oliveira, foi designada para coordenar o grupo que atuará durante as atividades. Serão atendidas demandas judiciais nas áreas de família, cível, infância e juventude, saúde, criminal, entre outras.

Segundo a defensora, pessoas com renda individual de até três salários mínimos, ou renda mensal familiar que não ultrapasse cinco salários mínimos, poderão ser atendidas pela Defensoria.

A documentação necessária é documentos de identificação pessoal como RG, CPF, Certidão de casamento dos envolvidos, além de comprovante de renda e residência, outros documentos relacionados com o assunto do atendimento.

Celton Ramos