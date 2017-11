População da Vila do Taiano recebe atendimento jurídico da Defensoria

Os atendimentos itinerantes da Defensoria Pública do Estado (DPE) chegam aos moradores da Vila do Taiano e demais regiões do município de Alto Alegre, nesta sexta-feira, 10, na escola Estadual Rui Barbosa, a partir das 8h30.

A população que procurar pela assistência da Defensoria Pública deve ficar atentos para levarem a documentação pessoal de acordo com a ação que desejam pleitear, como: CPF, RG, certidão de nascimento dos menores, comprovante de residência e o comprovante de renda, caso possua.

Na última quarta-feira, 08, as defensoras públicas Jeane Xaud e Paula Regina, estiveram na ação “Mulher: o governo mais perto de você”, no bairro Caimbé. A iniciativa faz parte da Caravana da Mulher, programa desenvolvido pelo governo do Estado.

O foco dos atendimentos jurídicos e de saúde foi às mulheres que se encontra em torno da Feira do Passarão, e que possui dificuldade a alguns serviços públicos.

“Somam-se mais de 40 mil venezuelanos adentrando no Brasil, e isso é uma novidade para nós defensores. Nessa ação ocorrida hoje (08) numa área considerada de prostituição e violência contra a mulher, é sem dúvida propícia para nos aproximarmos dessas pessoas e ouvir suas principais demandas”, relatou Jeane.

A assistida Eunice Bervin Rodriguez, que veio da Venezuela em busca de melhoria de vida, relata com alegria as orientações recebidas pelas defensoras sobre conseguir a emissão da carteira de trabalho. “Eu busco emprego no Brasil e preciso desse documento. Recebi todas as orientações e fico muito feliz, principalmente, porque a defensora me informou que poderei indicar a instituição para outras pessoas que também precisam”, contou.

A ação contou com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) realizando exames de ultrassonografia, mamografia, entre outros serviços.

Assistência

São prestados serviços de informação sobre processos cíveis e criminais. As ações que podem ser vistas durante o atendimento vai desde execução e revisional de alimento; divórcio; reconhecimento e dissolução de união estável; guarda e responsabilidade; alvará judicial; interdição; tutela; retificação de registros públicos (Certidão de Nascimento e Casamento); a requisição de 2° via de Certidão de Nascimento.

Celton Ramos