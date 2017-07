População abre as portas para o combate ao Aedes aegypti

Um quintal limpo, cheio de plantas, um exemplo pra qualquer casa. Raimunda Macedo, dona de casa, faz questão de mantê-lo assim, justamente para ficar livre de doenças.

Mas, mesmo assim, a avó dela, de 86 anos, está com suspeita de chikungunya. Com fortes dores nas articulações, ela está numa cadeira de rodas. “Nosso cuidado é justamente para evitar essas doenças, mas infelizmente nem todos pensam assim e agora precisamos cuidar da vovó, que já estava com a saúde fragilizada”, desabafou Raimunda, emocionada.

A vistoria na casa dela, feita por uma equipe do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima), não encontrou nenhum problema. Mas perto dali o trabalho foi diferente.

Numa vasilha de alumínio, esquecida no quintal, dezenas de larvas do Aedes aegypti se preparavam para se transformar em mosquito e atormentar a vida da população. Antônio Pinho, autônomo, disse que foi um descuido e não imaginava que, num espaço tão curto de tempo, aquele reservatório serviria como criadouro do mosquito.

“Achei muito importante esse trabalho. Foi uma surpresa pra mim, porque sempre busco limpar o quintal e agora vou ficar mais atento pra eliminar os focos de mosquito e evitar doenças”, disse Antônio.

Voluntários

As ações foram realizadas em sete bairros da cidade com maior concentração de focos do mosquito. Um dos pontos de saída das equipes foi a escola Pastor Fernando Grangeiro no bairro Caranã. De lá, voluntários civis participaram da ação, visitando as residências e orientando a população.

“Está ação é muito importante pra nossa comunidade, pois somente com a sensibilização de todos será possível diminuir os focos dos mosquitos”, destacou a dona de casa Luiza Brasil.

Servidores públicos estaduais, militares da PMRR (Polícia Militar de Roraima), do Exército e da Base Aérea, além do CBMRR, vestiram a camisa de combatentes de focos do mosquito. Uma verdadeira guerra contra um inimigo que pode passar despercebido, mas que deixa grandes estragos.

Na Zona Oeste de Boa Vista, os moradores do bairro Equatorial receberam equipes de combate ao mosquito, formadas por militares do Exército e da Polícia Militar.

Lá, entraram na casa da estudante Natacha dos Santos, onde todos já pegaram chikungunya. “Eu sentia muitas dores, não conseguia nem trabalhar. Por conta disso, tivemos que limpar nosso quintal e alertar nossos vizinhos sobre os riscos”, contou Natacha.

Responsabilidade

“Há seis anos ninguém aqui em casa pega dengue. Já tive uma vez e não desejo pra ninguém, por isso mantenho meu quintal limpo. Esse trabalho é essencial para que todos sejam conscientes da importância de cuidar de casa, para evitar os focos do mosquito”.

A mensagem é da cabeleireira Cláudia Lopes. Ela mora no bairro Cauamé, mas deixa um exemplo que toda a cidade precisa e deve seguir: de que essa guerra só pode ser vencida com a dedicação de todos.

Johann Barbosa