Pontos turísticos de Boa Vista homenageiam o soldado brasileiro

A 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl), “Brigada Lobo D’Almada “ , segue realizando atividades comemorativas ao Dia do Soldado, em alusão ao nascimento de seu patrono, o Duque de Caxias. No período de 21 a 25 de agosto, alguns pontos turísticos municipais ganharão iluminação especial em alusão ao Soldado Brasileiro.

Com o objetivo de abrilhantar e coroar a semana do soldado, a 1ª Bda Inf Sl em parceria com a Prefeitura de Boa Vista homenageiam o soldado brasileiro por meio de iluminação na luz verde as fachadas dos principais prédios e monumentos públicos.

A iluminação verde, abundante na natureza, representa a cor predominante nos uniformes do Exército Brasileiro, bem como abrilhanta a celebração desta data tão significativa para Força Terrestre.

As iluminações estão sendo realizadas nos seguintes locais:

1 – Palácio 9 de Julho – sede do Governo Municipal;

2 – Praça da Águas – possui fonte de águas que reagem com a sinfonia da música que toca em caixas acústicas incluídas abaixo dos bancos;

3 – Monumento ao Garimpeiro: feito em homenagem aos garimpeiros que desenvolveram Roraima na época em que o garimpo com máquinas era permitido no estado. Fica na Praça do Centro Cívico, onde foi construída a primeira pista de pouso da cidade.

4 – Monumento aos pioneiros – localizado na Praça Barreto Leite (de onde é possível avistar o rio Branco), o monumento tem cinco metros de altura e presta uma homenagem aos primeiros povos indígenas a habitar a região onde hoje fica o estado de Roraima.

5 – Praça da Pirâmide – Monumento histórico em frente a rotatória da UFRR.

Em abril do corrente ano, as ações foram realizadas nos Estados do Rio de Janeiro e Amazonas; no Cristo Redentor e Teatro Amazonas, respectivamente, por ocasião da semana do Exército. Esta ação é pioneira e engrandece muito o reconhecimento da sociedade boavistense ao Soldado Brasileiro.