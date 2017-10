Ponte entre os bairros Jardim Caranã e Cidade Satélite é liberada para o tráfego

Nesta segunda-feira, 2, a Prefeitura de Boa Vista entregou mais uma importante obra executada na capital, se trata da inauguração da ponte que interliga as avenidas Parimé Brasil, no Jardim Caranã, à Alameda Antares, no Cidade Satélite. Agora a população terá mais uma via de acesso ao Cidade Satélite, o que vai desafogar a Avenida Carlos Pereira de Melo. Esta é a segunda ponte entregue das três previstas no Plano de Mobilidade Urbana.

A ponte passa sobre o Igarapé Caranã, tem 20 metros de extensão, com passarelas laterais para travessia de pedestres. Foram executados 2,5 km de pavimentação, calçadas com acessibilidade, sinalização de trânsito e instalação de 37 postes com 60 luminárias em led, uma iluminação eficiente, mais econômica e durável.

Quem está feliz com a entrega da ponte, é o pedreiro João Lucena, 48, que mora na esquina da Izídio Galdino com a Parimé Brasil. Para ele, não se trata apenas de uma ponte inaugurada e sim da chegada do desenvolvimento para esta área da cidade, como a valorização dos imóveis, a entrada da rota de ônibus e urbanização.

“Há muito tempo esperávamos por este trabalho e agora estamos mais felizes ainda ao ver a obra realizada. O bom é que o acesso à avenida Cidade Satélite ficará mais fácil, porque a maioria aqui tem parentes, amigos que moram do outro lado”, disse o morador.

O morador do bairro, Joilson Almeida, 30, também acompanhou desde o início a obra da ponte, o que para ele, se trata de um sonho realizado dos moradores que residem nas áreas e bairros próximos. “Vai melhorar muito o nosso trajeto. Antes tínhamos que ir para o Satélite pela Carlos Pereira de Melo, que fica longe para nós. Tenho parentes para visitar do outro lado, até pra fazer caminhada com minha esposa ficou melhor. A prefeitura está de parabéns, porque essa obra mudou a vida de cada um de nós que moramos nessas regiões próximas”, ressaltou.

Como a previsão é que o fluxo de trânsito aumente na região foi implantado um novo semáforo nos cruzamentos das avenidas Parimé Brasil com Rui Baraúna, uma forma também de evitar acidentes em uma área crítica do bairro.

Esta é a segunda ponte entregue das três previstas no Projeto de Mobilidade Urbana. O maior projeto de mobilidade já feito em Roraima tem como objetivo reformular o trânsito da capital, melhorar a trafegabilidade, evitar engarrafamentos e desafogar as principais vias de acesso aos bairros contemplados com as pontes.

Durante a solenidade, a prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, se pronunciou aos moradores e já antecipou que mudanças também ocorrerão na Avenida Carlos Pereira de Melo. “As pontes construídas através do projeto de mobilidade estão mudando completamente a qualidade do trânsito em Boa Vista. A ideia é, com o estudo que estamos fazendo, mudar o sentido da avenida Carlos Pereira de Melo e poder desafogar o tráfego dessa região. Só que isso só será possível quando fizermos a reforma na avenida que deverá iniciar em breve”, destacou.

Mudança nas rotas das linhas de ônibus

Com a nova interligação viária, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Emhur), modificou o itinerário das linhas 206 (Caranã/Satélite) e 308 (Cauamé). A partir desta segunda-feira, 2, a linha 206 é quem irá operar naquela região.

Entrou na rota a avenida Parimé Brasil passando ponte, atendendo parte do Cidade Satélite. Com a mudança, a linha 206 deixará de atender cinco ruas (Jael Barradas, Sabá Cunha, Zuldimar Saraiva de Pinho, Tenente Brás Barros Silva e parte da Rui Baraúna) que agora serão atendidos pela linha 308 (Cauamé);