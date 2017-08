Pólo Arte na Escola da UFRR tem seis projetos selecionados para etapa nacional de XVIII Prêmio Arte na Escola Cidadã

Desenvolvendo atividades na área do ensino de Arte nas escolas, integrando universidade e comunidade, o programa Pólo Arte na Escola da Universidade Federal de Roraima teve, este ano, seis projetos selecionados para participarem da etapa nacional da 18ª edição do Prêmio Arte na Escola Cidadã.

O prêmio tem como objetivo identificar, reconhecer e divulgar projetos desenvolvidos por profissionais do ensino de Artes. Para isso, oferece uma premiação para professores e escolas participantes, estimulando, assim, a continuidade das atividades de pesquisa desse campo.

Após a etapa regional, seis projetos de professores da educação regular do estado de Roraima foram selecionados para a fase nacional do prêmio, concorrendo com os Pólos Arte de universidades de todo o Brasil.

Fundado em 2004, o Pólo Arte da UFRR trabalha com a formação continuada de professores de Arte, oferecendo suporte para os profissionais antes, durante e depois da sala de aula, como afirma a Profª Pétira Maria, coordenadora geral do programa.

“O Pólo já evoluiu bastante ao longo desses 13 anos de existência, com mais de 5 mil professores capacitados. O programa oferece apoio ao professor de arte tanto no planejamento de suas aulas, quanto na capacitação profissional, possibilitando, ainda, a publicação dos resultados de seus projetos. Todo esse trabalho está tendo resultado e esse ano já temos seis professores concorrendo às semifinais do prêmio”, afirma ela.

As aulas do programa têm contribuído na formação de novos docentes na área das artes, inclusive daqueles que não possuem formação na área, mas trabalham com o ensino de arte, ajudando-os no entendimento de que o ensino vai muito além da educação puramente artística e tecnicista, como afirma a Professora Aurea Uchôa, ex-participante do Pólo Arte na Escola da UFRR.

A professora, uma das pré-selecionadas para a semifinal do prêmio com o projeto de revitalização e pintura dos muros da escola Monteiro Lobato, destaca a importância do programa, que ajuda não somente na formação docente, mas no próprio ambiente escolar.

“Esse projeto abriu outros olhares. Os professores na escola veem as aulas de arte de uma forma diferente, não só aquela educação artística antiga de decoração de escola. Hoje eu tenho uma sala grande de arte, onde posso trabalhar vários projetos com meus alunos, que já se identificam com o ambiente. O próprio diretor criou o incentivo de chamar artistas locais para trabalhar a pintura dos muros da escola durante o Grafita Roraima.”

Os selecionados para a semifinal do prêmio serão divulgados no dia 25 de agosto. A lista completa estará disponível no site artenaescola.org.br/hotsites/premio2017. Outras informações a respeito do programa Pólo Arte na Escola podem ser obtidas na sala 408, no bloco IV do campus Paricarana da UFRR, ou pelo telefone 36213188.

Raphael Michels