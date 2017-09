Políticas públicas, processos migratórios e violência em debate durante evento acadêmico

A partir desta quarta-feira, 13, e até a próxima sexta-feira, 15, acadêmicos de instituições de ensino de Roraima, participam de debates durante a realização da quarta edição do Encontro de Políticas Públicas para a Pan-Amazônia e Caribe (Epppac). A programação acontece nos auditórios do Centro Universitário Estácio da Amazônia e Universidade Federal de Roraima, e é realizada pelo Grupo de Pesquisa Questão Social e Serviço Social.

Periodicamente o grupo promove o evento acadêmico, científico e social. A conferência de abertura, que acontece logo mais às 19h, na Estácio, vai tratar sobre políticas públicas, processos migratórios e violência, a partir da Pan Amazônia e Caribe, com a participação dos professores Marilene Freitas, da Universidade Federal do Amazonas; e, Reginaldo Gomes, da UFRR.

Na quinta-feira, dia 14, a programação tem início às 8h, na UFRR, com mesas coordenadas sobre precarização do trabalho no Polo Industrial de Manaus, Feminicídios em Roraima, e modernidades indígenas e processos de autonomia. No período da tarde, a partir das 14, as discussões serão sediadas no auditório da Estácio, no bairro União. Um dos temas de destaque é a migração internacional venezuelana em Roraima, seus impactos sociais e direitos humanos. Também haverá a apresentação de trabalho sobre a diversidade presente nos processos migratórios e o respeito aos direitos humanos.

Na sexta-feira, 15, a programação terá início às 9h, no Centro Universitário Estácio da Amazônia, com a apresentação de vários trabalhos, com temas como a proteção social, desenvolvimento e cultura na Pan-Amazônia e o processo de constituição das identidades étnico-religiosas na região, entre outros. À tarde, a partir das 13h, sete outros trabalhos serão apresentados na UFRR, com temas envolvendo a temática do evento. No encerramento, também haverá uma conferência iniciando às 19h, e confraternização.

