Policiamento cumintário: projetos sociais ajudam no desempenho escolar dos estudantes

O 3º Pelotão da Polícia Militar do Comando de Policiamento da Interior está desenvolvendo o projeto Xadrez na Escola, com estudantes da Escola José Aureliano da Costa, no município do Cantá. O projeto pretende incentivar e ajudar as crianças a gostarem do esporte, além de aproximar a Polícia da comunidade.

Conforme o comandante do 3° Pelotão, Tenente Carlos Augusto de Morais, a inciativa faz parte da filosofia de policiamento comunitário que vem sendo implantada pela Polícia Militar de Roraima desde o final de 2015, com foco para a conscientização dos futuros cidadãos.

“No município do Cantá, a filosofia começou a ser implantada por meio do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas) e agora está sendo reforçada pelo projeto Xadrez na Escola, que também é ministrado por policiais militares que se dispõem a ensinar xadrez. Nossa meta é expandir o projeto para as demais vilas do município” enfatizou Carlos Augusto.

O projeto de xadrez conta também com apoio da SEED (Secretaria Estadual de Educação e Desporto) e entre os benefícios trazidos pela prática do esporte está a melhora do QI (quociente de inteligência), pois deixa o cérebro em forma, ajuda a prevenir doenças como alzheimer e demência, desenvolve a criatividade, melhora a aprendizagem, a memória, e deixa os estudantes mais concentrados.

A primeira fase do Xadrez na Escola está sendo desenvolvida no turno matutino e envolve cerca de 250 crianças. Destas, serão selecionadas aquelas que se identificarem o esporte. Na segunda fase, as atividades serão realizadas no horário oposto as aulas dos estudantes, ocupando o tempo livre com a prática do xadrez.

O soldado Guilherme Lima, está responsável pelas aulas e segundo ele, o projeto surgiu como forma de ajudar as crianças a melhorar o desempenho escolar. “A prática melhora o raciocínio matemático e o pensamento crítico das crianças, além de melhorar a imaginação, criatividade e comunicação. Além disso, com o projeto podemos formar uma equipe para participar dos Jogos Escolares em 2017, nesta modalidade”, explicou o Guilherme.

A Coordenadora pedagógica da escola, Rosangela Aleixo, comentou que a presença dos policiais dentro da unidade tem contribuído para a melhoria de comportamento dos estudantes. “Nossa parceria com a PM já existe há algum tempo, e está sendo de grande valia poder contar com os militares aqui na escola. Desde que os policiais passaram a desenvolver o projeto aqui, houve grandes mudanças no comportamento e desempenho dos alunos” comentou.

Neuzelir Moreira