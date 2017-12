Policial Militar recebe promoção por ato de bravura

A governadora Suely Campos promoveu por ato de bravura o policial militar Felipe Ayres. A promoção do soldado foi possível após reconhecimento de coragem durante sua folga, quando enfrentou um criminoso armado, evitando um assalto.

Na ocasião o policial resgatou a vitima detendo o infrator, escapando ileso de nove tiros. A cerimônia foi realizada quinta-feira, dia 28, no Palácio Senador Hélio Campos.

Ao receber a patente, Cabo PM, Filipe Ayres, disse que a promoção representa mais um passo para seu crescimento na carreira.

“Esse é um momento de grande alegria, pois estamos sempre buscando o crescimento profissional. A promoção é mais um degrau que estou alcançado com o reconhecimento pelos serviços prestados”, destacou Ayres.

A governadora Suely Campos destacou que o momento celebra o reconhecimento e as conquistas da PM. “Esse momento é muito importante para nossos policias militares, que se arriscam para prestar um bom trabalho de segurança para a população. Além disso, esse foi um ano de muitas conquistas para a PM e o nosso reconhecimento vai motivar para que eles possam seguir em frente”, disse Suely.

Na mesma solenidade, 206 policiais militares foram promovidos. Desse total, 56 policiais receberam a patente de oficial, entre eles, três oficiais são mulheres.

Também foram promovidos mais 150 policiais do quadro de praças, sendo 126 homens e 24 mulheres.

Honra ao Mérito

Ainda durante a cerimônia foram entregues 30 medalhas de Honra ao Mérito Operacional Cruzeiro do Sul, que são destinadas a militares que arriscam a própria vida em ocorrências complexas. A escolha é feita por uma comissão e os policiais em destaque são agraciados.

Outros 9 policias também foram agraciados com medalhas de Mérito Intelectual Barão do Rio Branco, que são destinadas a militares que são os primeiros colocados nos cursos promovidos pelas PMRR, apresentando um ótimo desempenho nos cursos de oficial, cabo, sargento, de aperfeiçoamento de pessoal.

Por mais de 25 anos de serviços prestados à instituição, Silvia Helena Américo Valentin, também foi homenageada com a medalha de Amiga da PM. “É uma honra muito grande, tenho a Policia Militar como parte da minha família. Quando estou lá me sinto em casa. Estou muito feliz, pelo reconhecimento,” contou Silvia.

As promoções acontecem em atendimento a uma rotina administrativa operacional da PM. São três datas promoções por ano, sendo elas 21 de abril, 21 de agosto e 25 de dezembro. De acordo com o comandante da PM, coronel Edison Prola, essa é a ultima promoção anual alusiva ao dia 25 de dezembro, que encerra o ano com grandes conquistas.

“É uma alegria muito grande para a Policia Militar estar encerrando um ano de muitas conquistas. Foram inúmeros os benefícios que nós recebemos do Governo do Estado. E hoje essa tropa está sendo reconhecida pela governadora Suely e pelo comando por meio de melhores condições de trabalho e a valorização pessoal e funcional”, ressaltou Prola.

Wesley Oliveira