Policiais civis dos ex-territórios conseguem enquadramento

Policiais civis dos ex-territórios de Roraima, Rondônia e Amapá não precisam mais apresentar comprovantes de escolaridade para serem enquadrados com servidores da União. A medida vai favorecer cerca de 171 policiais de Roraima, 198 do Amapá e 38 policiais de Rondônia, que agora só necessitam demostrar através de documentos, que exerciam a função de policial nos territórios.

A não exigência de comprovação de escolaridade consta no parecer número 01452/2017, da Advocacia-Geral da União –AGU, e da consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, assinado pelo consultor jurídico Walter Baere de Araújo Filho.

A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 1º, pelo senador Romero Jucá (PMDB/RR), em discurso no plenário do Senado. “ Esta boa notícia tranquiliza homens e mulheres que serviram as polícias dos ex-territórios , ficando assim resolvido definitivamente o problema de enquadramento dessas pessoas. É um grande alívio para os servidores e suas famílias”, afirmou.

Segundo Jucá o artigo 6º da Emenda Constitucional 79 levava a alguns tipos de interpretação, exigindo comprovação de escolaridade aos policiais civis.

“Agora com este parecer ficam definidas as regras de enquadramento possibilitando que aqueles policiais que efetivamente prestaram serviços, independente da sua habilitação formal, possam ser enquadrados como policiais, agentes ou delegados”, completa.

Durante seu discurso, Jucá afirmou ainda que irá continuar o trabalho para a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 199, de sua autoria, que se encontra na Câmara dos Deputados. “O momento agora é mais propício para que possamos votar uma matéria importante para todos servidores do ex-território de Roraima. Esperamos que possamos votar até o final deste ano”, disse.

Pela PEC 199 , para integrar o quadro extinção da administração pública federal, é preciso comprovar vínculo como empregado, servidor público, prestador de serviço ou trabalhador contratado pelos ex-territórios de Roraima e do Amapá entre outubro de 1988 (promulgação da Constituição Federal) e outubro de 1993 (instalação dos estados).